هل كنا ننتظر تسفاطيون او هبتا .. لننهض

لاحظنا قبل عدة اشهر قليلة امرا جديدا في ساحة المعارضات الارترية في ساحتها الافتراضية الاسفيرية حيث ظهرت عناصر عرب اسلامية ارترية في ثوب التعارض مع النظام الارتري بعد ان ظلت عاكفة في نجاساته ومؤيدة لسياساته القمعية فقلنا خيرا ؛ فأبواب المراجعات والتعقل دائما مفتوحة ؛ وجنبا الى جنب ذلك برزت عناصر تغرنيا مسيحية بما في ذلك الرشح المعلوماتي من الشبح (foro 12) من خلال غرفة سمر على البالتوك ؛ وبروز دعاة عنصرية ايدلوجية شاذة تتبنى اقصاء علنيا للمسلمين وعروبتهم في ارتريا ؛ ومن البداهة ان يكون للخصوم مشروعات واهداف لإطالة امد بعثرة الواقع الارتري وابقاء اولى الثقافة الاسلام العربية في ارتريا على منوال الارتداد والانفعال دون التوجه الاستراتيجي الذاتي . وبالفعل بدأت ردود الافعال تتركز حول قضايا ضرورة توحد المسلمين الارتريين للوقوف في وجه مثل هذه الحملات ؛ وانا اقول اذا كانت محركات وحدة المسلمين تأتي للوقوف امام مايسمونه بالحملات الشعواء فارجو ان تتمزق هذه الوحد وألا تأتي من أساسها فإنها دعوات تقوم على دعامة ردود الافعال الموسمية ؛ مثلها كمثل دعاوى حركة الجهاد ؛ ألم يكن محضر الاجتماع الحاسم هو الدفاع عن تجنيد المسلمات في ارتريا بأيدي الجبهة الشعبية ؛ ثم ألم يأت التهاوي والتمزق لتلك الوحدة تحت دعاوى فقه العبادات وركوب دروب القبلية ؛ بين يدي الحملة الآثمة ضد الابرياء وضد القادة والمشايخ من قبل الشرذمة الإرترية الحاكمة .هل كنا ننتظر ان يولد تسفظيون وتولد جهرية النظرة العنصرية او يتحدث هبتاماريام باحاديث غل اذاعي لتتفتق قرائح الحديث ونتحرك ونقول اننا مستهدفون ؛ هل المسلمون في ارتريا اقلية مهمشون يبحثون عن فرص للمساواة ام هم اكبر من ذلك يبحثون عن اقامة دولة القانون ؟ هل المسلمون في ارتريا اصحاب حق في انقاذ الوطن ام شراذم قليلون يبحثون عن فرص استعطاف من اجل البقاء ؟ اقول فاجيب ان ازمة المسلمين في ارتريا هي في ازمة االبيوتات السياسية القائمة منذ الثمانينات ؛ بيوتات سياسية تعاني من ازمة قيادة سياسية تشكل راس الرمح لشق الطريق نحو الهدف الرئيس ؛ و ذلك بخوض غمار عمل سياسي موحد الاهداف من اجل اقامة دولة القانون؛ اذ بدون دولة القانون لن تحسم الصراعات التي هي من طبع البشر . اليوم ما اشبه الليلة بالبارحة كما لو اننا في اواخر الثمانينات تحركنا ردود الأفعال ؛ وكأن امتلاء سجون النظام بالشرفاء الأبرياء وانتهاك اعراض المجتمع الارتري كله لم تكن كافية لنترفع عن الصغائر السياسية وننخرط في صف استراتيجي موحد في سبيل تحقيق دولة ارترية سوية وعادلة. لا اقول لايجوز الرد على السفهاء وانما يجب الاتكون احاديث السفهاء هي وقودنا المحرك ؛ لا اقول أن تسفطيون شبح منفرد وانما أقول برنامج موسمي موجه يفعل ما يمكن ان يفعله برنامج دعائي اذاعي موجه لتحقيق اغراض سياسية او اشاعة فتنة اجتماعية ؛ لا اقول لا يجب الرد على مثل هذه القضايا وانما اقول الرد يجب ان يكون من خلال تبني عمل جماهيري حقيقي لإنقاذ الوطن لا يحيد عن النظرة الواقعية للمكون السياسي الثقافي الارتري ؛ فالدعوة الى انقاذ الوطن لايعني هشاشة تماسكك الداخلي ؛ هذا اذا كنا بالفعل مع خيار بقاء ارتريا وفق خارطتها الجيو السياسية الثقافية .

1-ارجو ان نكون ثورة بتوجهاتنا ووعينا؛ والثورة الناجحة تقود نحو التغيير الافضل بقوة ذاتها وليس من منطلقات ردود الافعال التي يصنعها الآخرون .

2- الانطلاق من ان ما حدث في ارتريا خلال سنوات نصف قرن الماضية ناتج من ازمة التصور السياسي للمكونات السياسية وليس من قوة اولى الثقافة التغرينية المسيحية وضعف المسلمين او قلتهم؛ وهاهي نفس الازمة تقودنا بها اليوم البيوتات السياسية القائمة ؛ فيجب تجاوز هذه الازمة من منطلق القوة والتصور الذاتي الصحيح.

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