فيديو| 5 آلاف شخص يفرون من إريتريا شهريا

فرجت: الغد

قال عبد المنعم سليمان الصحفي المتخصص في الشئون الإفريقية، إن الإريتريون يهرعون إلى الفرار عبر الحدود وورحلات هجرة محفوفة بالمخاطر، لغياب الديمقراطية وسيادة الحكم الديكتاتوري، والزج بالشباب في الحرب ضد إثيوبيا.

وأكد سليمان، خلال لقائه عبر فضائية «الغد» مع الإعلامية يارا حمدوش، أن هناك أكثر من خمسة ألاف يفرون شهريا، وأكثر من 500 يوميا يدخلون معسكرات اللجوء في السودان والسبب هو التجنيد الإجباري وبلا حدود، معتبرا أن نظام الحكم يريد «وطن بلا شعب».

كتب بواسطة محمد إسماعيل

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