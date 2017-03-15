والقوات الإثيوبية توجه ضربات عسكرية على مواقع للمعارضة الإثيوبية في إرتريا

فرجت : مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

الحدود الإرترية – الإثيوبية

أفادت معلومات وردت إلينا من الحدود الإرترية الإثيوبية بأن القوات الاثيوبية قامت بتوجيه ضربات عسكرية على مواقع للمعارضة الإثيوبية في إرتريا. وأفادت تلك الأنباء أن العملية تمت في الرابع من مارس الجاري ، حيث بادرت القوات الإثيوبية بمهاجمة مواقع المعارضة الاثيوبية في ضواحي كلومة في مو قع يدعا(قرسلي) في إقليم دنكاليا.

وأفادت الأنباء أن الهجوم الذي تم في الصباح الباكر كان مباغتًا، حيث كانت قوات المعارضة الإثيوبية تقوم بالتدريبات العسكرية.

وأفادت المعلومات أن الهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف قوات المعارضة الإثيوبية.

مؤكدة على أن أغلب التنظيمات المتمركزة في المنطقة التي تم فيها الهجوم، هي قوات من المعارضة الإثيوبية، وخاصة من الأورمو، وقوات من المعارضة الصومالية والمعارضة الجيبوتية (فرويد).

الجدير بالإشارة إلى أن رأس النظام الديكتاتوري في إرتريا، إسياس أفورقي، كان قد زار تلك المنطقة برفقة مسؤولي الدفاع والاستخبارات العسكرية، في نهاية الشهر الماضي ، وعقد اجتماعًا في قصر السلطان عبد القادر داوود، سلطان راحيتا، مع ممثلي قوى المعارضة الإثيوبية.

وتشير بعض المصادر إلى أن القوات الإثيوبية عبرت إلى تلك المنطقة عبر الاراضي الجيبوتية، حيث تبعد تلك المنطقة عن نقطة الحدود الإرترية الجيبوتية 30 كيلومترًا فقط بينما تصل نحو ستين كيلومترًا من نقطة الحدود الإرترية الإثيوبية.

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