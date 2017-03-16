ديسالين يكشف عن سياسة جديدة لبلاده تجاه إرتريا

فرجت : ملبورن

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي؛هيلي ماريام ديسالين؛ عن سياسة بلاده الجديدة تجاه الحكومة الإرترية؛ مهددا باتخاذ اجراءات جديدة ضدها دون الخوض في التفصيل.

وقال إن بلاده لن تتعامل مع الارهاب الصادر بل مع المصدر الذي تمثله إرتريا.

وجاء ذلك في تقرير نصف سنوى قدمه اليوم أمام نواب الشعب الإثيوبي “البرلمان” حول أداء حكومته .

تناول فيه علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي؛وأمريكا؛والاتحاد الأوروبي. بجانب الملفات الساخنة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الداخلي لبلاده.

نقلا عن صفحة الاعلامى محمد توكل على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

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