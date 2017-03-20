مسفن حقوص لـ سند تفي : التغيير بالقوة هو خيار اذا توفرت العوامل المناسبة

فرجت : سند تفى

قال مسفن حقوص في لقاء اجراه مع سند تفى ان التغير بالقوة هو خيار اذا توفرت العوامل المناسبة ،

وقال برغم انه لم يستبعد هذا الخيار فى السابق بل كان يرى ان افضل وسيلة للتغيير هى السلمية.

وقال ان الظروف قد تغيرت الآن وأن الدعوة للتغيير العنيف هي ربما ضرورة تمليها الظروف الحالية.

وأضاف قائلا عنداما كان يحبذ الوسائل السلمية ، كان النظام في قمة قوته بالاضافة ان عدد الجنود الهاربين لم يكن بالدرجة الكبيرة كما هو الآن حيث ان هنالك ضعف في مفاصل النظام الديكتاتوري وان الظروف النفسية والمعنوية داخل قوات الدفاع لهي في أدنى درجاتها .

وقارن بين حصيلة الضحايا المدنيين لنظام افورقى اليوم وبين ما اذا تمت مواجهته بالقوة ورجح ان عدد الخسارة ستكون اقل اذا كان خيار القوة هو خيار المقاومة.مما ينبئ بأن هنالك امكانية لتحقيق النصر المنشود بأقل الخسائر.

وقال ان تقدم برؤيته هذه لحزب الشعب الا ان الحزب لم يناقشه مع قواعده.

ويعتبر مسفن حقوس أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا ومن القادة الكبار في فترة التحرير ووزير دفاع سابق، وعضو مجموعة ال 15 الاصلاحية المنشقة عن نظام هقدف عام 2001 وعضو قيادى لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري قبل ان يتقدم باستقالته من الحزب مؤخرا .

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