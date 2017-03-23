برنامج إعادة توطين الإرتريين المقيمين في الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية

صرح مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR OFFICE – Abu Dhabi ) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت استعدادها لتوطين جزء من الإرتريين والسوريين المقيمين في دول الخليج العربي في بلادها. وفور وصول الخبر إلى مسامع الناس اكتظ مكتب المفوضية في أبوظبي بالإرتريين القادمين من مختلف المدن الإماراتية وباقي البلدان الخليجية لتعبئة الاستمارات الخاصة باللجوء إلى أمريكا. وقد حدد مكتب المفوضية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع موعدًا لاستلام الطلبات من الإرتريين والسوريين.

وعزى مسؤول في مكتب المفوضية السامية سبب استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتوطين الإرتريين والسوريين في بلادها، إلى سوء الأحوال الأمنية والسياسية في البلدين.

جدير بالإشارة إلى أن أعضاء في سفارة النظام الديكتاتوري في أبوظبي وأسرهم كانوا من بين الإرتريين الذين سجلوا أنفسهم لدى مكتب المفوضية للحصول على فرصة الهجرة إلى أمريكا. وأكد عددٌ من المراقبين أن هذا السلوك من قبل موظفي السفارة يشير إلى أن النظام الديكتاتوري يعيش أزمة عميقة.

جدير بالإشارة أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسفارة نظام “هقدف” تقعان في منطقة متجاورة، ولا يفصل بينهما سوى مسافة قصيرة لا تتجاوز 20 إلى 30 مترًا.

مع تحيات / مكتب الإعلام والثقافة

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

21 مارس 2017

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