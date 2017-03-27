في الذكرى الثالثة لرحيل القائد أحمد محمد ناصر

العهد هو العهد …. حتى تتحقق أهدافنا الوطنية كاملة !!!

في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من مارس في عام 2017، وقبل ثلاثة أعوام، رحل عنا الزعيم والقائد الوطني الكبير أحمد محمد ناصر ، بعد مسيرة نضالية مليئة بالتضحيات والعمل المخلص من أجل إرتريا وشعبها. لقد شكل رحيله المفاجئ صدمة كبيرة لكافة القوى الوطنية المخلصة، حيث كان الشهيد أحمد ناصر أحد الأعمدة الراسخة للعمل الوطني، لما كان يتمتع به من حكمة وحنكة قيادية. وكثيرون من الإرتريين يعتبرونه “رجل الوحدة الوطنية”، والتي جسدها في سلوكه في العمل الوطني على كافة المستويات.

إن الشعب الإرتري لهو أحوج ما يكون، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه الوطني إلى قيادات سياسية تتمتع ببعد النظر وفكر وطني مستنير ، قيادات متشبثة بالقرار الوطني المستقل ترفض الانسياق وراء أي مخطط أجنبي، وحريصة على الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية التي أصبحت تتهددها مخاطر جمة، وخاصة من قبل النظام القائم في إرتريا، والذي لا يزال مصرًّا على السير في نهجه التدميري منذ استيلائه منفردًا بالسطلة منذ أكثر من ربع قرن. ولا شك أن القائد الرمز أحمد محمد ناصر كان على رأس مثل هؤلاء القادة الذين كانت الجماهير الإرترية المناضلة تعول عليهم كثيرًا في قيادة مسيرة التغيير إلى الديمقراطية.

ولكن الأقدار شاءت أن يغيب عنا القائد الرمز أحمد محمد ناصر، مشكلا فراغًا سياسًّا كبيرًا في ساحة العمل الوطني الإرتري، إلا أننا واثقون بأن الشعب الإرتري الذي أنجب كوكبةً من القادة الوطنيين والمناضلين الأوفياء، سوف يجتاز محنته الحالية، ويواصل نضاله لإقامة وطن الحرية والتقدم كما كان يحلم الشهيد الرمز أحمد ناصر وكافة شهدائنا الأبرار.

إننا، في جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، نعاهد روح الشهيد القائد أحمد محمد ناصر بمواصلة مسيرته النضالية متمسكين بالمبادئ الوطنية والديمقراطية التي كان أحد الذين أرسوا دعائمها. ونؤكد لجماهير شعبنا، بهذه المناسبة، على أن إلحاق الهزيمة بنظام الإقصاء والتهميش الذي يجسده حزب “هقدف”، لن يتأتى إلا بالتمسك بالمبادئ الوطنية الجامعة التي سقط شهداؤنا من أجلها، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية والفئوية الضيقة، وتسخير كافة الطاقات الوطنية، المادية والمعنوية، في معركتنا من أجل التغيير الديمقراطي الإرتري.

رحم الله الشهيد القائد أحمد محمد ناصر بقدر ما قدم لشعبه ووطنه.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ،،

عاش الشعب الإرتري حرًّا مستقلاًّ

الهيئة التنفيذية

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

26 مارس 2017

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