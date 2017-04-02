احتفال تقوربا في برمنغهام

اقامت الأحزاب السياسية في مدينة برمنغهام وضواحيها في 25 من الشهر مارس إحتفالا جماعيا بمناسبة معركة تقربا المجيدة وذلك بعد اجتماعات متعددة بين ممثلي الأحزاب السياسية في المدينة للتشاور في كيفية إحياء المناسبة بشكل يليق بها، هذا وقد اختارت الأحزاب أن تكون إحياء الذكرى موحدة بمشاركة جميع الأحزاب السياسية في المنطقة لتكون رسالة معبرة عن وجود رغبة حقيقية للعمل المشترك، هذا واستضافت اللجنة المكلفة بالعمل المناضل والدبلوماسي السابق الاستاذ/ علي محمد صالح الذي تحدث فيها عن اهمية تلك المرحلة إبان مرحلة الكفاح المسلح.

كما عبرت الأحزاب السياسية في كلمتها المشتركة عن التحديات التي تواجه الشعب الارتري في الداخل والخارج من إنقسامات تحت مسميات مختلفة التي لاتخدم مصالح ووحدة الشعب الارتري.

وبهذه المناسبة عبر الحضور عن تمسكه بقضيته الأساسية وهي تغيير النظام الدكتاتوري في أسمرة وتكوين حكومة ديمقراطية تكفل حقوق الجميع والعيش الكريم.

عاش شعبنا حرا ابيا

الخلود لشهدائنا الأبرار

اللجنة المنظمة لاحتفال تقربا في برمنغهام

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