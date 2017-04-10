امريكا تجدد العقوبات المفروضة على ارتريا

فرجت : وكالات

جددت الولايات المتحدة الامريكية العقوبات الاممية المفروضة على ارتريا استنادا على تقرير للام المتحدة اتهم نظام اسمرا بشراء معدات اتصالات عسكرية من كوريا الشمالية فيما يمثل انتهاك لحظر الاسلحة المفروض على ارتريا .

وقال هوج جريفيث منسق لجنة الامم المتحدة لمراقبة العقوبات فى كوريا الشمالية ان هذه هى السنة الثالثة على التوالى التى يرد فيها اسم ارتريا فى التقرير السنوى للجنة الاممية .

وردا على ذلك جددت الولايات المتحدة الامريكية حظر جميع مبيعات المعدات العسكرية البحرية بموجب تشريعات حظر الانتشار النووي التي تستهدف إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وكانت لجنة الأمم المتحدة قد خلصت إلى أن إرتريا استوردت في يونيو الماضى 45 صندوقا من أجهزة الراديو والإكسسوارات العسكرية المشفرة، بما في ذلك هوائيات غس والميكروفونات وكابلات الاستنساخ. وتم اعتراض المعدات قبل الوصول إلى وجهتها.

وقالت الامم المتحدة ان شركة غلوكوم باعت هذه المعدات التى يقال انها شركة مالية ماليزية تبيع السلع الكورية الشمالية فى محاولة لتجنب الكشف عنها.

واشار تقرير سابق ان ادارة حكومية ارترية تلقت “دعما عسكريا وتقنيا” من شركة كورية شمالية تدعى جرين باين.

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