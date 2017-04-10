عثمان آي فرح للراية القطرية : إرتريا مظلومة في الإعلام العربي

فرجت : الراية

قال الاعلامى الإرتري عثمان آي فرح ان النظام الحاكم في إرتريا يعمل على عزل الشعب الإرتري عن محيطه العربي بشكل ممنهج منذ فترة طويلة.

واشار الى غياب التفكير الاستراتيجى من الجهات الرسمية العربية فيما يخص الاستثمار في توطيد العلاقة مع الشعب الارترى واهمية ذلك لامن واستقرار المنطقة .

ولفت على ان الإعلام العربي جزء من هذه الحالة ويعتبر بعيد جداً لما يجب أن يكون عليه.

جاء ذلك خلال لقاء مطول اجرته معه صحيفة الراية القطرية واسعة الانتشار ونشرته اليوم الاحد 9 ابريل 2017 .

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