لوحة فنية من إبداع الرسامة الارترية تيسير على

فرجت : ملبورن

لوحة فنية من إبداع الرسامة الارترية تيسير على.

تيسير على فنانة ارترية تخرجت فى جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة بالزمالك،قسم جرافيك شعبة تصميمات عام 2006م . اقامات عددا من المعارض الجماعية بالقاهرة .

يمكنكم تصفح المزيد من رسموتها عبر صفحتها على الفيس بوك.

 

روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=41494

نشرت بواسطة في أبريل 10 2017 في صفحة المنبر الحر, صورة وتعليق. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

1 تعليق لـ “لوحة فنية من إبداع الرسامة الارترية تيسير على”

  1. Samia Osman
    10 أبريل 2017 - 1:25 م

    حقا ابداع شكرا الفنانة تيسير علي

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