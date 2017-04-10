لوحة فنية من إبداع الرسامة الارترية تيسير على

فرجت : ملبورن

لوحة فنية من إبداع الرسامة الارترية تيسير على.

تيسير على فنانة ارترية تخرجت فى جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة بالزمالك،قسم جرافيك شعبة تصميمات عام 2006م . اقامات عددا من المعارض الجماعية بالقاهرة .

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