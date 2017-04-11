تدمير حقات: استمرار لنهج التهجير الممنهج. الآلاف يبيتون ليلتهم في العراء!

فرجت: مصادر من الداخل

قامت يوم أمس سلطات النظام الديكتاتور في اسمرا ممثلة في ادارة مدينة حقات برئاسة المدعوة آمنة حاج وتحت حراسة مدججة من قوى أمن النظام وجيشة بهدم المدينة القديمة من حقات تحت دعاوي التخطيط والتعمير والبناء كما حدث في أماترى – مصوع ، وعد حشل -كرن وصنعفى والكثير من المناطق التي تتعرض لسياسة الارض المحروقة التي يتبعها النظام الدكتانوري في اسمرا ، ليستمر مسلسل استقدام المستوطنين الجدد وترك أهلها الأصليين في العراء.

وقد أختار النظام الديكتاتوري موسم الخريف والصيف القائط لتهجير مواطني حقات الى حر الشمس والمطر ، ولم تشفع توسلاتهم باعطائهم مهلة حتى انقضاء فصل الخريف ، بنفس الطريقة التي تم بها رفض اقتراحهم باعطائهم تصاريح للبناء في الجهة الشمالية من المدينة.

ان سياسة نظام هقدف الديكتاتوري العنصرية والتي تشهدها مناطق واسعة في ارتريا بدءا من بركة والقاش وحتى أكلى قوزاى وسمهر المقصود منها خلق واقع جديد وتدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية لهذه المجتمعات ودفعها الى اللجوء والهجرة. ففي الوقت الذي يقوم النظام بتحضير الارض وتجهيز المساكن وتقديم المقومات الاقتصادية للقادمين الجدد كمافعل في كركبت وقلوج وأم حجر وقونيا وشامبقو وقندع ، فانه يمنع حتى التصريح للبناء للمهجرين أو حتى ادراجهم في خططه العمرانية المزعومة.

وقد يبدوا هذا للمراقب البسيط بأنه أمر داخلي محض بينما له تدعيات ضمن القانون الدولي حيث يندرج تحت ” جريمة التطهير العرقي ” التي تستوجب عقوبات وملاحقات حسب مواد القانون الدولي ، ولهذا فنحن في “فرجت” نناشد كل النشطاء الارتريين في الخارج لشجب ما يتعرض له شعبنا من تهجير ليفسح المجال أمام مستوطنات جديدة تتماشى مع سياسة النظام العنصرية ، فعلى المقاومة الارترية المتمثلة في المنظمات المدنية طرق كل ابواب المنظمات والهيئات الدولية ولفت انظار المنظمات الاقليمية الى ما يحدث في ارتريا من جرائم.

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