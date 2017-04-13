خبّرينا يا قماري عن (عيلا عيرو) 2

بقلم: عبدالفتاح ودّ الخليفة-المملكة المتحدة

خبّرينا عن من سكنك جبرا وقسرا .. خبّرينا عن شاب درس في (كمبوني بورتسودان)، وأكمل ونال الشهادة الجامعية فى (قاهرة المعزّ )، وهاجر للخليج فكان موسوع الحال وافر الدخل .. ولكن كان يسكنه هاجس الوطن وحبه، عرفه الكثيرون فى المنظمات الجماهيرية التابعة لجبهة التحرير الإرترية، وخاصة في أوساط الاتحاد العام لطلبة إرتريا فكان رئيس فرع (بورتسودان) في الأعوام (1977-1978)، وعندما بزغ فجر الحرية في التراب الإرتري العزيز، ترك العزّ والفشخرة ويسر الحال فى غير بلده، فعاد من الخليج إلى (دولة ديابلوس)، ولأنّ ثقافته الأسمراوية طغت على ثقافة (مسقط الرّأس ) هيكوته، أسّس جريدة مستقلّة سماها(طقيناى) ناطقة باللغة التقرنية (الإصلاح بالعربية) طالب بحرية الكلمة وإعادة الشرف والعزّ الذى يسرق كلّ يوم حبة، فأسكنوه هناك ليسكتوه وليفقد حرّيته .. إسمه (يوسف محمّد على) إن ظهر هناك أو رأيتيه فبلّغيه تحايا كلّ الشرفاء، وليصمد لنا حبّه لأن الفرج قادم ودوام الحال من المحال والقصاص قادم.

تنسيقية يوم المعتقل الإرتري



ER Prisoner Day Coordinating Com.

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