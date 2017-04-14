هولندا تبدي عدم ارتياحها لزيارة مستشار الديكتاتور الارتري

فرجت: عن موقع وزارة الخارجية الهولندية

أبدت الحكومة الهولندية عدم ارتياحها لزيارة مستشار الدكتاتور الارتري يمانى قبرآب المعروف بالقرد ، اثر طلب تقدمت به سفارةالنظام بطلب الى وزارة الخارجية لاعطاء تأشيرة رسمية ليمانى قبرآب لمخاطبة شبيبة الحزب التي تم وصفها بأن أقرب الى في تكوينها لشبيبة الحزب النازي ابان الحرب العالمية الثانية.

وقد أصدرت الحكومة الهولندية بيانا أعربت فيه عن قلها ازاء حالة حقوق الانسان في ارتريا ، وعزم يمانى مانكي على مخاطبة شباب ارتريين تركوا بلادهم لأسباب سياسية وانسانية. ووصفت وضع طلب التأشيرة الرسمية بالمعقد جدا ولهذا تم منح مانكي تأشيرة دخول عادية بمعنى انه لن يتسنى له بأن يعامل معاملة الزائر الرسمي وسوف لن يكون بمقدوره مقابلة المسؤولين الحكومين.

الجدير بالذكر ان منظمات العمل المدني للمقاومة الارترية تستعد للتظاهر أمام مقر اجتماع الشبيبة النازية التابعة لحزب النظام الديكتاتوري في أسمرا.

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