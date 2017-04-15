انتصار المقاومة الارترية في هولندا

فرجت : الأخبار الهولندية

أنتصرت المقاومة الارترية في هولندا من ايقاف مؤتمر شباب الحزب الحاكم في ارتريا ، في وقفة بطولية مشهودة أجبرت السلطات المحلية التراجع عن التصريح التي تم منحه لهم، حيث قام عمدة فيلدوفن بالغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بحضور رمستشار النظام الديكتاتوري يماني قبرآب المعروف بالقرد ، وقد كانت الحكومة الهولندية اباء امتعاضها من حضوره على أراضيها،

الملاحظ ان في كلا القرار كانت المقاومة المدنية في هولندا حاضرة ، وتحت ضغط حضورها المدوي تراجعت السلطات المحلية عن قراراها ، نتمنى ان تكون الرسالة وصلت الى أروبا ومراكز القرار في بروكسل والتي تعتقدها عبر تعاملها مع النظام الدكتاتوري انها تستطيع تحسين أوضاع حقوق الانسان في ارتريا وايقاف تدفي اللاجئين اليها.

وقد توجه منظمو المؤتمر الى المحكمة لرفع الحظر المفروض على اجتماعهم فى مركز المؤتمرات فى فيلدوفن. ، وقد أيدت محكمة فى دن بوش بعد ظهر أمس قرار رئيس بلدية فيلدوفن بحظر مؤتمر هقدف. وقال العمدة جاك ميكيرز مساء اليوم انه لن يسمح للاجتماع بالمضي قدما بعد ان القت الشرطة القبض على اكثر من مئة متظاهر تجمعوا خارج مركز المؤتمرات حيث من المقرر ان يعقد الاجتماع. وقد تم الافراج عن ال 128 شخصا الذين تم توقيفهم جميعا صباح اليوم الجمعة ولم تقرر وزارة الادعاء العام ما اذا كان اى منهم يجب ان يواجه اتهامات. اعتبر العديد من اللاجئين الاريتريين فى هولندا ان المؤتمر عمل استفزازى، حسبما ذكر البروفيسور بجامعة تيلبورغ مرجام فان ريسن فى مقابلة مع نوس فى وقت سابق من هذا الاسبوع. وتضيف: “تريد الحكومة أن تظهر للمجتمع الإريتري أنه ما زال قائما في هولندا”. وقد ادانت الامم المتحدة اريتريا لارتكابها جرائم ضد الانسانية وتقدر الامم المتحدة ان مئات الالاف من الاريتريين فروا من البلاد فى السنوات الاخيرة. وقال وزراء الحكومة الهولندية فى وقت سابق من هذا الاسبوع انهم غير راضين عن الاجتماع الذى عقد على الاراضى الهولندية ولكن لم تكن هناك اسباب لحظره مسبقا.

مصدر الخبر: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/04/eritrean-conference-organisers-appeal-ban-in-dutch-court/

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