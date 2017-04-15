جيبوتي تتهم ارتريا بالسعي لقلب نظام الحكم فيها.

فرجت: وكالات

اتهم مندوب جيبوتي في الامم المتحدة محمد زياد دعاله يوم الخميس الماضي ارتريا بدعم حركة الشباب الصومالية، التي تبنت عدة هجمات مسلحة في الصومال وبعض الدول في منطقة الشرق الافريقي ن فضلا عن وتدريب وتسليحمجموعة جيبوتية بغرض الاطاحة بالحكومة.

جاء ذلك في كلمة جيبوتي لدى الأمم المتحدة في جلسة خاصة حول الصومال ، يما لم يصدر عن النظام الديكتاتوري الحاكم في اسمرا رد على الاتهامات الجيبوتية.وقال المندوب ان بلاده ” قدمت معلومات ووثائق الى لجنة المراقبة لدولية الخاصة بالصومال تؤكد دعم ارتريا لحركة الشباب” ولم يحدد طبيعة تلك الوثائق.

واتهم دعاله إريتريا أيضًا بإعاقة عمل لجنة المراقبة التي شكلها مجلس الأمن الدولي لتقصي الحقائق حول الاتهامات الموجهة إليها، قائلًا: “إريتريا رفضت التعاون مع اللجنة، والسماح لها بتقصي الحقائق، وأغلقت الباب في وجه لجنة المراقبة للوصول إلى المعلومات”.

كما عبر عن أسف بلاده العميق لـ”عدم تعاون إريتريا وتحديها للقرارات الدولية لحل النزاع الحدودي مع بلاده”.

كما اتهم إريتريا برفض تنفيذ اتفاقية حل النزاع الحدودي مع بلاده، التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية في 2010.

وقال إن “الاتفاق مر عليه 7 سنوات، ولم تتعاون إريتريا من أجل تنفيذه؛ ما يؤكد أنها تتبنى خيارات معادية لجيبوتي”، على حد تعبيره.

وناشد مندوب جيبوتي مجلس الأمن الدولي للضغط على إريتريا لإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين الـ13، المعتقلين لدى الحكومة الإريترية منذ 2008، وفقًا لـ”الأناضول”.

واتهم دعالة إريتريا باستضافة مجموعة جيبوتية مسلحة (لم يكشف هويتها)، زاعماً أنها تقوم بتدريب وتسليح تلك المجموعة للإطاحة بالحكومة الجيبوتية.

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