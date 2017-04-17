البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس لحركة الشباب الارتري للتغيير – سويسرا

توافد يوم أمس السبت الموافق 15 /04 /2017 العديد من الشباب الأرتري الى مدينة زيوريخ السويسرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الخامس لحركة الشباب الأرتري للتغيير تحت شعار { لنكن على قدر التحدي } وذلك تأكيدا للمعني أن الشباب هم القوة والزخيرة الحية التي تحقق عملية التغيير الديمقراطي الشامل في أرتريا .

وعند افتتاحية الجلسة الأولى وقف المؤتمرون وقفة تضامنية ليوم المعتقل الأرتري الذي يوافق 14 من شهر أبريل من كل عام وذلك دعما للجهود الكبيرة التي يقوم بها منظموا الحملة المطالبة بإطلاق سراح سجناء الضمير من سجون نظام أفورقي المستبد في أسمرا .

هذا وقد خاطب السيد علي سعيد قنشرة رئيس المجلس المركزي لحركة الشباب الأرتري للتغيير في سويسرا الحضور وحثهم على وحدة الكلمة وتحمل المسؤلية في رفع المعاناة والظلم الذي ينتهجه نظام هقدف التصفوي في حق شعبنا الارتري المغلوب على أمره وقال أن الشباب في وقفتهم التضامنية ليوم المعتقل يؤكدون مساندتهم القوية المطالبة للإفراج الفوري لكافة السجناء والمغيبين .

ولقد ناقش المؤتمرون بكل حرص وشفافية الاوراق المطروحة للنقاش وتبادلو في جو من الديمقراطية الحقيقية الاراء والنقد الهادف ، هذا وقد وجد التقرير الادبي والمالي الذي قدمه رئيس اللجنة التنفيذية السيد عبدالرازق سعيد مساحة كافية للنقاش وقد أجيز التقرير من قبل المؤتمرين في نهاية التداول حيث أشادوا بدور اللجنة التنفيذية في كل الانشطة التي قامت بها خلال الدورة السابقة ، كما أجاز المؤتمرون التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي للفترة الجديدة بروح ريادية متطلعين الى مواكبة متطلبات المرحلة القادمة بخطى ثابتة ، هذا وقد أقر المؤتمرون ضمن التعديلات أن تكون دورة المجلس المركزي عامان بدلاً عن عام واحد .

شبابنا الأوفياء داخل الوطن الجريح ودول المهجر : بما أن الشباب الأرتري معني بالأساس لعملية التغيير الشامل في أرتريا كما كان معنيا بعملية التحرير أيام الكفاح المسلح التي قادها الشهيد البطل حامد ادريس عواتي فإن المؤتمرون المشاركون في المؤتمر الخامس للحركة يعلنون ما يلي:

{1} دعوتهم الجدية لكافة الشباب الأرتري في تحمل مسؤلياتهم والتحرك وعلى وجه السرعة داخل الوطن وخارجه لرفع المعاناة والظلم الذي وقع على شعبنا الأرتري .

{2} ادانتهم القوية للسياسات القمعية والتصفوية والاعتقالات القسرية التي يقوم بها نظام هقدف في حق شعبنا الأرتري الصامد .

{3} إدانتهم الصارخة لنظام أفورقي ومخططاته الرامية الى التغيير الديمغرافي الشامل في أرتريا وذلك من خلال الأستيطان وتهجير الأهالي من مناطقهم .

{4} لتعجيل عملية التغيير ورفع الظلم عن كاهل شعبنا يطالبون بتأسيس مظلة وحدوية جامعة لكافة الشباب الأرتري المتواجد في دول المهجر .

ياشباب أرتريا الأوفياء : في ختام فعاليات وجلسات المؤتمر انتخب المؤتمرون بكل شفافية وديمقراطية للفترة الجديدة وهي سنتان المجلس المركزي للحركة والذي بدوره شكل اللجنة التنفيذية التي أوكل اليها مهمة قيادة المرحلة المقبلة .

عاش نضال شعبنا الأرتري الصامد

الحرية للمعتقلين وسجناء الضمير

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

حركة الشباب الأرتري للتغيير سويسرا

15/04/2017م

سويسرا – زيوريخ

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