وزير الخارجية الايطالي: تقدم إيطاليا مساهمة طارئة لليونيسف لدعم الامن الغذائى للاطفال فى اريتريا

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى انجيلينو الفانو “اننا خصصنا ايضا من خلال التعاون الايطالى مساهمة قدرها 500 الف يورو لليونيسف لتنفيذ تدخلات المعونة الغذائية لدعم الامن الغذائى للاطفال فى اريتريا”.

“وأفادت الأمم المتحدة أن هناك زيادة في معدل سوء التغذية في أربع من المناطق الست في إريتريا، في حين أن 27700 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء البلاد، والمساهمة الإيطالية هي جزء من خطة اليونيسف” الإنسانية العمل من اجل الاطفال “لاريتريا”. وواصل التأكيد على أن “تدخل تعاوننا هو جزء من عمل بعيد المدى يجري أيضا في بلدان أخرى من القارة الأفريقية لمكافحة سوء تغذية الأطفال”.

الجدير بالذكر أن اعلام النظام الارتري يقوم دائما بفبركة اخبار عن سير التنمية في البلاد وعن ما يسمى بأهداف الألفية التنموية، غير ان الحقائق على الأرض تحكي عن صورة مأساوية حيث تتعرض الاجزاء الغربية من البلاد الى غزو الجراد هذا العام، هذا الى غلاء أو انعدام المواد الغذائية في معظم المدن الارترية وعلى رأسهما العاصمة حيث يقضي معظم الشعب في طوابير لا تنتهي للحصول على لقمة عيش لاسرهم، وقد ظهر ذلك بوصوح عبر فيديو مسرب من الداخل تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي يعكس الصورة التي وصلت اليها قضية الغذاء والماء والكهرباء وحليب الاطفال الذي يبلغ سعره حسب مقابلة رئيس النظام ثلاثة أضعاف سعره في ألمانيا والدول الاسكندنافية.

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