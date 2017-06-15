قطر تسحب قواتها من بعثة على الحدود بين جيبوتي وإرتريا

فرجت : وكالات

قالت قطر يوم الأربعاء إنها سحبت قواتها لحفظ السلام من على الحدود بين جيبوتي وإريتريا بعد أن أخذت الدولتان جانب السعودية وحلفائها في مواجهة مع قطر.

ولم تذكر وزارة الخارجية القطرية سببا لهذه الخطوة التي جاءت في وقت تواجه فيه قطر أزمة دبلوماسية مع بعض جيرانها من دول الخليج. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر قبل أسبوع واتهمتها بدعم إسلاميين متشددين وإيران. وتنفي قطر ذلك بشدة.

وقالت الوزارة في بيان “دولة قطر كانت ولا تزال وسيطا دبلوماسيا نزيها في حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة وستستمر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي”.

ولم تحدد عدد الجنود الذين يشملهم القرار لكنها قالت إنها أخطرت حكومة جيبوتي بسحب القوات.

ووفقا لجماعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة قالت قطر سابقا إنها نشرت نحو 200 جندي.

ونشرت قطر مجموعة صغيرة من قوات حفظ السلام على الحدود بين الدولتين الجارتين في القرن الأفريقي عام 2010 بعد اندلاع اشتباكات بشأن أراض تنازعتا عليها في يونيو حزيران 2008.

كما توسطت قطر في إبرام اتفاق سلام.

وخفضت جيبوتي تمثيلها الدبلوماسي لدى قطر الأسبوع الماضي قائلة إنها تتصرف “تضامنا مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وعنف التطرف وأيضا مع دول الخليج والدول العربية”.

وقالت وزارة الإعلام في إريتريا يوم الاثنين إن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات كانت خطوة “على الطريق الصحيح”.