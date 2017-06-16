الإتحاد العام للطلاب الإرتريين بالسـودان : تقرير لجـنة القــافلة الصحية لمعسكر أم قرقور

الإتحاد العام للطلاب الإرتريين بالسـودان

تقرير لجـنة القــافلة الصحية لمعسكر أم قرقور

تحركت قافلة الإتحاد الصحية والتوعوية واصحاح البيئة في يوم 2017/6/13 من الخرطوم محملة بالأدوية والمحاليل الطبية ووصلت الي مدينة القصارف وقامت بشراء بعض الأدوية والمحاليل الوريدية وأدوية للأطفال والصابون والمعقمات الديتول والكلور لتعقيم المياه وأقفال الشبكية للحمامات و3000مطوية للوقاية من الكليرا وبعض من البوسترات وبعد وصول القافلة الي ام قرقور التقت بمدير الهلال الاحمر السوداني ومدير مستشفى ام قرقور واستمعو منه الي الاحتياجات المطلوبة ووفرو المطلوب وسلموها الي المستشفى وتحركو افراد القافلة الي مناطق تجمعات الناس في المساجد والاسواق ووزعو المطويات بالاضافة الي الصابون ومحاضرات توعوية

وحضرت لجنة القافلة الصحية إجتماع بمقـر الهلال الأحمر لمحلية القربة

وكانت الدعوة للإتحاد من قبل مدير جمعية الهلال الاحمر السوداني بمحلية القربة

*وشرف ايضا الاجتماع المندوب السامي للاجئين ـ وكور ـ طاقم طبي ـ لجان شعبية وشخصيات مهمة

وتناولة الإجتماع خطة تكوين غرفة العمليات المشتركة للمرحلة القادمة وكيفية توفير المتطلبات الطبية الضرورية للمرضى

*وكما اشادت جمعية الهلال الاحمر بدور الاتحاد في معالجة الازمة وأكدت ايضا كور الدور العظيم للإتحاد وغيرهم من الحضور

*وشاركو في الرش والتعقيم افراد من شباب الاتحاد

واليوم توجه رئيس لجنة القافلة الي القضارف لجلب حوجة المستشفى وبعض الادوية للحالات المرضية المزمنة مثل حبوب الضغط ومستلزمات مرضى السكري نتيجة لحوجة بعض المرضى لذالك وبعض من صابون الحمامات وصابون سائل

الديتول وبعض من الكمامات

مع شكرنا لجميع أبناء وبنات الشعب الأرترى فى جميع أنحاء العالم لوقفتهم الصلبة مع أهلهم فى معسكرات اللاجئين بشرق السودان

الإتحاد العام للطلاب الأرتريين بالسودان

16/6/2017

تنويه للقراء الأكارم :

يبذل الإتحاد العام للطلاب الأرتريين مع أخرين جهداً مقدراً فى سبيل تخفيف معاناة أهلنا فى معسكر أم قرقور فى محاولة منه لعلاج المرضى ومنع إنتشار الكوليرا فى بقية المعسكرات وكذلك هنالك أمراض مصاحبة كمرضى السكرى والضغط من كبار السن يحتاجون إلى علاج أضافة لذلك أن هنالك حوجة ماسة للتغذية للمرافقين للمرضى والأطفال وكذلك هنالك حوجة ماسة لعمليات إصحاح البيئة فى كل أحياء المعسكر منعاً لإنتشار جرثوم المرض كل ذلك وغيره يحتاج إلى دعمكم ومؤازرتكم مادياً ومعنوياً وأن أهالينا فى حوجة ماسة للدعم والوقفة فمطلوب من الجميع المساهمة بما تيسر لأن ميزانية الإتحاد والعاملين فى المعسكر محدودة تحتاج إلى دعمكم ورفدكم لها .

والله من وراء القصد .

محمد رمضان.

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