جيبوتى تتهم إريتريا باحتلال أراض متنازع عليها بعد سحب قوات قطرية

فرجت : وكالات

اتهم وزير خارجية جيبوتى محمود على يوسف، إريتريا اليوم الجمعة، باحتلال أراض متنازع عليها على الحدود بين البلدين بعد أن سحبت قطر قوات لحفظ السلام.

وقال وزير خارجية لرويترز: قوات حفظ السلام القطرية انسحبت فى 12 و13 يونيو. فى نفس اليوم كانت هناك تحركات عسكرية إريترية على الجبل. يسيطرون الآن على جبل دميرة وجزيرة دميرة بالكامل” فى إشارة إلى أراض تقول كل من الدولتين إن لها الحق فى السيادة عليها.

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