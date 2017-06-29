أرتريا . قياداتنا هى إرثنا
إن تاريخ قياداتنا الوطنية هو إرثنا النضالى ودربُ من دروب المُحافظة على الإنتماء الوطنى، فهو إرثُ نعتمد عليه فى إحداث التغيير وهو المِحراب الذى نتكىء عليه لننال منه الدافعية والقوة والعزم فى الحياة وشرفنا الذى يُجب أن يُحفظ ويُصان ، قتل هذه المعانى فى روح الأجيال يعنى الحُكم على شعبٍ كامل بالضياع ، وتوقيف لأى حركة تغيير قادمة ، وتفتيت للمجتمع وكسر للثقة بين الأجيال ومناضليها السابقين ، وإن تشويه مناضلين بالعمالة والخيانة تقليل لتضحيات بُذلت وتقزيمُ لنضالات قُدمت.
(2)
الثورة الأرترية وقياداتها أرتكتب أخطأ فى حق الثورة والمناضلين فقتلت بعضهم بدمٍ بارد وتم تعذيب البعض وإعتقالهم من جبهة التحرير مروراً بالتنظيمات الأرترية وإنتهاءاً بالجبهة الشعبية لتحرير ارتريا كل ذلك تم بناءاً على تقديرات خاطئية وقرارات غير حكيمة وتصرفٍ غير مسؤل والنتيجة هو ما نشاهده اليوم من كيانات مُبعثرة ومُجتمعٍ مُتفرق لايجمعها ولاَءَ ولا يتفق على فكرةٍ وقضية ، مع نظام حُكم مُستبد إستغل الحالة الماثلة واوغل ظلماً وتهميشاً .
(3)
إن صديق الثورة السورى الأصل السيد/ أحمد ابو سعدة شرع فى كتابة مذكرات عن الثورة الأرترية فى وسائل التواصل الإجتماعى وفى الحلقه العاشرة اصدر ابوسعدة حُكماً بالعمالة والخيانة لأحد ابرز القيادات الوطنية السيد/ أحمد جاسر مسؤل المكتب العسكرى لتنظيم قوات التحرير الشعبية ورئيسها لاحقاً وهى إحدى فصائل الثورة الأرترية أتهمه فيها بالتواصل مع الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا و قال بأنه سلمهم سلاحاً قادماً من إيران وبدورى تواصلت بالقيادى أحمد جاسر حيث نفَى جُملةً وتفصيلاً ما أورده السيد أبوسعدة وذكر أنه لم يتم تسليم أى سلاح للجبهة الشعبية كما أن السلاح القادم من إيران وصل 1977م وحينها كنت مسؤلاً لمكتب التوجيه المعنوى بقوات التحرير الشعبية ولاعلاقة لى بالعمل العسكرى أما التواصل مع الجبهة الشعبية لتحرير أرتريا فقطعاً كانت هنالك إتصالات عبر لجان بغرض الحوار ولم تصل لنتائج وكانت تلك فترة حوارات بين جميع القوى الأرترىة لوقف الإقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، وأفاد أن ماورد فى مذكرة السيد أحمد أبو سعدة محضُ إختلاق وفبركة لا أساس لها من الصحة .
(4)
السيد / أحمد ابو سعدة إعلامى سورى وثق للثورة الأرترية فى بواكيرها وكان له دوراً فى توصيل رسالة الثورة للعالم الخارجى مما أتاح لها التمدد ولن ننسى فضل سوريا ودعمها للثورة فى ظروفٍ بالغة الحرج ولكن لا يمكن أن يكون ذلك مُبرراً لإصداره حُكماً بالعمالة والخيانة لمناضلين أرتريين شُرفاء، كما أن ابوسعدة ليست لديه الأهلية ليُصدر حُكماً على مناضلين بتهم ٍتصل لحد الخيانة والعمالة وأن المعلومات التى أوردها غير صحيحة وكان الأَوْلَى أن يكتب مُشاهداته ويترك الحُكم للقارىء، وأنه كان يُفترض أن يظل على الحياد من كل الأطراف بإعتباره سورياً يتضامن مع قضايا الشعب الأرترى وصديقاً للثورة ، وأن التواصل مع الجبهة الشعبية لا تُعتبر خيانة وعمالة وأن قيادة التنظيمات حُرة فى أن تختار حليفها تنسيقاً او تعاوناً حسب ما تُمليه الظروف وهو حقُ مشروع لأى تنظيم أتفقنا أو اختلفنا معه فى ذلك الوقت وكل الأوقات وليس لأحد الحق فى أن يُحدد لقياداتنا وتنظيماتنا الخيار والمسار الذى تنهجه، وأن تعاون جاسر مع الجبهة الشعبية بدأ حين حاصرته التنظيمات الأخرى وأغلقت عليه الحدود وحين أرادات الجبهة الشعبية فرض شروطها عليه رفض تلك الشروط وخاض معارك شرسة ضدها وأنتهى به المطاف بالخروج من الميدان كما خرجت التنظيمات الأخرى ، ولم يعرف عنه رفاقه صفة الخيانة والعمالة إطلاقاً ولا أدرى من اين أتى ابوسعدة بذلك، أما عيشة المُلوك التى وردت فى حلقة أبوسعدة فالرجل عاش فى القاهرة على الكفاف مؤجراً مسنوداً بأهله برفقة بنته التى كانت تدرس بمنحة دراسية فأين عيشة الملوك التى كتب عنها أبوسعدة ، والمناضل أحمد جاسر لمن لايعرف هو أحد ابرز القيادات العسكرية ومن الذين أسهموا فى مسيرة النضال الوطنى بنصيبٍ وافر وكان مُشرفاً على منظمة العِقاب الفدائية التى كانت تقوم بعملياتها خارج ارتريا ومنها خطف الطائرات وهذا لايعنى أن لاتوجد عليه ملاحظات كإنفصاله من الشهيد سبى وقد تكون لديه أسبابه ايضاً.
(5)
إن الدفاع عن المناضل أحمد جاسر يأتى فى صياغ دفاعنا عن حقوق الشعب ومناضليه ولا يمكن أن يكون جاسر إستثناء ولم يكن لدينا غرض أو هدف من دفاعنا ولكن ورود معلومات خاطئة وغير صحيحية هى السبب، هذا لايعنى إطلاقاً أن من نُدافع عنهم معصُومون عن الخطأ فمُعظم القيادات الأرترية أرتكبت أخطاء كانت نتائجها كارثية ولكن لايُمكن بأية حال أن نجعلهم خونة وعملاء بكل بساطة دون تقدير لنضالاتهم وتضحياتهم فذلك يقدح فى وطنيتنا فى المقام الأول ويُعطى الأهلية لمن لايستحق أن يُصدر حُكماً على مناضلينا وقياداتنا، وأعتذر للقراء إن وجدوا مايسىء فى بعض ردودى على وسائل التواصل الإجتماعى فهى ليست مقصودة وجاءت فى صياغ الرد على أصحاب الأسماء المُستعارة التى تُجبرك للخروج عن الإتزان أحياناً، وللذين أطربهم تخوين للمناضل أحمد جاسر اقول لهم إن القائد أحمد جاسر مُناضل فَذَّ ولن ينال ماقيل من قيمته وقامته وتاريخه وإرثه ومُجاهداته فالتحية له ولكل المُناضلين الشُرفاء فى بلادنا الحبيبة .
وكل عام والجميع بخير
محمد رمضان
كاتب ارترى
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نشرت بواسطة فرجت في يونيو 29 2017 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة
اخى Ahmed alhassan
الإرتقاء بلغة الحوار مهم على الأقل مهما أختلفنا فنحن أبناء وطن واحد يوما ما سيكون هو الجامع لنا ، أولا ليست هنالك عصبية ننطلق منها ودفاعى عن المناضل جاسر هو جزء من دفاع عن الوطن وقضاياه ورجاله الذين قدموا للوطن كل غالى ونفيس وجاسر هو أحد هؤلاء وطالما أننى أعتقد أنه على حق وقد ظلم فى شهادات من لايستحق اصدار الحكم فسوف ادافع عنه بقوة و يجب أن تعلم أننا نناضل لشعب وقضية وحقوق والإنتماءات الصغيرة التى تعتقد أننى أنطلق منها لا انطلق منها عصبية ولكنها فى ذات الوقت لن أرضى ان تكون مستباحة لدرجة متعاطفاً من دولة أخرى يصدر حُكما بالعمالة بتهم باطلة اساس لها من الصحة على مناضليها والمواطنة كفيلة بحماية الجميع وطالما لاتوجد جهة منصفة تصون وتحفظ فمن باب اولى الدفاع عنها وأعتقد جازما وبقوة أن كل من هلل واطربته لغته التخوين وانت منهم انطلق من زواية الإصطفاف العصبى الذى تتحامل عليه فى شخصى وجميعنا يعلم حالة الإصطفافات فى الساحة الأرترية فبلاش مثاليات .
عزيزى محمد شعبان جاسر ليس فوق النقد وليس معصوماً من خطأ ولا نكتب له مجاملة وتقرباً وأنا أكبر من الكتابة لكى أتقرب من شخص ولست فى حوجة للكتابة إنطلاقاً منما ذكرت … جاسر هو قيادى وطنى فذ شئيت أم رفضت هذا حقه الطبيعى بجدارة . كتابات ابوسعدة ليست الفيصل فى التاريخ الإرترى ولن تكون حكماً ومرجعا للحكم على خيانة جاسر اوغير جاسر وهو فى الأصل ليس من حقه او ليس مؤهلاً ليحكم على مناضلينا وتجربتنا . رواياتك وروايات أخرين هى مجرد روايات قابلة للتكذيب لأنها حتى الان من طرف واحد . ولاتوجد جهة تاريخية او مؤسسة تحاكم او تصلح ان تكون جهة إعتبارية تنصف الأحداث فى خضم ذلك كل يقول روايته منطلقاً من مشكلة شخصية او إنتماء قبلى أو مناطقى وكلها مطعونة فيها بما فيها روايتك التى نقلت .
مع شكرى
عزيزى هنقلا اولا كل سنة وانت طيب ثانيا انا كتبت بالطريقة التى أرَ وليس بالضرورة ان اكون ناطقا او ناقلاً ، والمناضل احمد جاسر لايمكن ان يرد على اتهامات ابوسعدة الذى يطعن فى الأساس على أهليته ونحن ايضا نؤكد على انه ليس اكثر من متضامن ينبغى ان يكون على الحياد وليس أهلاً للحكم على تجربة وطنية ارترية وهو السورى القادم متعاطفاً ،المناضل الوطنى جاسر سيكتب يوما تجربته ولكن ليس بصيغة المتهم الذى يدافع ولكن برؤية مناضل وطنى يملك تجربة لأجيال ، أما ما تعتقده الكتابة من إنتماء ضيق نحن نراه فهماً خاطىء يجب تغييره الإنتماء الذى تصفه بالضيق هو جزء اصيل من الإنتماء للوطن ولاحرج إن كان على حق مشروع ضد باطل يترصد الشرفاء والوطنيين .
السلام عليكم :
ارجوا من الاخ محمد رمضان ا ن يتجرد من العصبيه وينطلق الي رحاب اوسع ويكف عن تلميع اشخاص كانوا تابعين /ومنفذين لتعليمات استخبارات الجبهه الشعبيه وكانوا وبالا علي الثوره والخط الوطني الذي تم اختراقه وتدميره بواسطه هؤلاء . اما المناضل احمد ابوسعده فلا غبار عليه، عرفناه مناضلا صادقا صاحب مبدأ . ارجوا قراءه كتبه ومذكراته فهو يتناول الاحداث بتجرد وصدق حتي عندما يتحدث عن بعض القيادات والمناضلين الذين تربطهم به صداقه فهو لا يجامل ولا يخفي الحقائق بل يتناولها بكل تجرد وصدق . وشكرا الاخ هنقلا علي تعليقك القيم .
المناضل ابو سعدة صاحب الذاكرة بمساحة الوطن.. يروي الأحداث كما عايشها .. وشئ طبيعي ان يكون هناك شخص اخر يقرأ الحدث في سياق تبريري آخَر ، وهكذا هو الحال مادام الفعل هو انساني .. ولهذا نرى اختلاف في قراءة الحدث لاصحاب التجربة الواحدة وتقاطع في مكان اخر .. وما دام الاخ جاسر حيٌ يرزق عليه ان يقدم تجربته دون وسيط او ناطق إعلامي حتى لا تخضع التجربة لتأويلات .. وفي الختام اتفق معك الاخ محمد رمضان ان تاريخ قياداتنا الوطنية هو إرثنا النضالي .. وهذا الارث لا يتم الحفاظ عليه بالتبرير والانتماء الضيق بل بطرح الأسئلة المشروعة علي التجربة وتطوير ما يجب تطويره بما يخدم المرحلة وفي الختام يجب ان نشجع لاصحاب التجربة في تسجيل شهاداتهم التاريخية عبر الكتابة ..
الكل يعرف احمد جاسر وربما جاته التعليمات من رئيسه عثمان سبي. احمد لم يأتي باختلاقات او جديد كل الشعب الارتري والثوار يعرفون ذلك . ومازال المناضلين الذين تم توجيههم لتنفيذ المهمه علي قيد الحياه واحد منهم في السعوديه والاخر وهو الرجل الثاني في المكتب العسكري اي نائب احمد جاسر حي يرزق في الخرطوم . الاخ محمد رمضان ابحث عن بضاعه اخري غير نتنه يمكن تلميعها .
حدث العاقل بما يعقل
بدأ ذي بدأ اذا لم ننتهج الموضوعيةونتجرد من شاعريتنا(فلان مناضل واخر فارس لايشق له غبار ) فلن نصل إلى الحقيقة أو على الأقل المعلومة. واضافة الى ذلك فإن السيد أحمد جاسر تربطني به صلات قربى ولاكن هذا لايعفيه من النقد البناء الهادف للوصول الى الحقيقة الغائبة.
وحقيقة هنالك كثير من النقد له وأهمه(وهي بالمناسبة لم يرد ذكرها في مقابلة ابوسعدة ) وهي من احد أقرب الأشخاص الذين عملوا معه في قوات التحرير الشعبية في نهاية الثمانينات عندما أمر قواته بإنزال أجهزة الاتصالات من أعالى الجبال لتنقطع الاتصالات بين جنود قوات التحرير وغادر إلى كسلا ومن بعدها قامت الجبهة الشعبية بالهجوم الكاسح على معسكرات قوات التحرير الشعبية (ويا رب الصدفة لم يكن السيد جاسر موجود ؟؟؟؟؟ ).
وبالإضافة الى عدم مواجهة كوادر وجنود قوات تحرير الشعبية الذين انسحبوا الى كسلا.
هذا غيض من فيض.
وياحسرتاه على شعب ناضل وضحى واضحى ايقونة النضال.
وتقبلوا مودتي