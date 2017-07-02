(زينا – ZENA ) بثوبها الجديد … تغييرات إلى الأفضل

اشتهرت وكالة زاجل الأرترية بــــ ( زاجل) اختصاراً استخدم كثيرًا على الرغم من أن اسمها المختصر هو ( زينا – ZENA )

واليوم بمناسبة مضي أربع سنوات على تأسيسها – يونيو 2013م – يونيو 2017م – ( تجري وكالة زاجل الأرترية للأنباء ( زينا ) تحديثات كبيرة في عملها تجاوزت بها تحديات شاقة .. وظلت خلال السنوات الأربع تقوم برسالتها الإعلامية تتابع أحداث الوطن بالداخل وأحداث المًعارضة في الخارج. وعلى الرغم من أنها اجتهدت لتقوم بواجبها كما ينبغي وفق الإمكانيات المتاحة فإنها تغتنم الفرصة للاعتراف بأنها لم تصل إلى الطموح المنشود لكنها سجلت حضورًا مقدرًا .

من جديد زاجل التبشير بموقعها الجديد الذي سوف يفتتح يوم الإثنين القادم ( 3 / 7 / 2017م )- إن شاء الله – كما تعلن أنها وبسبب مقتضيات التجديد والتطوير قد غيرت شعارها القديم ….. إلى شعارها الجديد … وتم اختياره بترشيح اشترك فيه أكثر من 30 شخصاً معنياً بالإعلام رجحوه من بين 15 نموذجاً تنافس به مصمموه المتطوعون ليكون شعارًا لـ ( زينا – ZENA)

الموقع الجديد لــــ ( زينا ) يعد مرجعاً مهما للمهتمين يحتفظ بكل الملفات والمواد الإعلامية التي كانت تنشرها الوكالة ولا تزال تتيح لكل الناس فرصة الاستفادة منها

زينا تعلن لكل الجمهور أنها في خدمة الجميع وتناصر الحق والعدل والحرية والتنمية

قوام عملها مبني على متطوعين ولهذا فهي ترحب بكل جهد متطوع يضيف لها نجاحات أخرى فبتكامل و تعاون المشاركين يكتمل البناء. ودتم

الإدارة

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