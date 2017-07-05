بعد الترحيب الأممي بالتدخل الأفريقي فى النزاع … إريتريا تدعو قطر للتوسط في خلافها مع جيبوتي

فرجت : الجزيرة

دعا سفير إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي أريا ديستا قطر إلى التوسط مع جارتها جيبوتي بشأن الخلاف الحدودي بين البلدين.

وقال السفير إن دولة قطر هي المفاوض الأصيل لاتفاقية السلام، وإن الأمر يعود لها في تسوية الخلاف الأخير.

وكانت الدوحة قد أشرفت على إبرام اتفاق سلام بين إريتريا وجيبوتي عام 2010 حول منطقة دميرة الحدودية على البحر الأحمر، والتي كانت موضع نزاع بين البلدين لعقود.

وفي العام الماضي أفرجت السلطات في أسمرا عن أربعة أسرى من جيبوتي كانوا معتقلين في السجون الإريترية منذ ثماني سنوات، وقد تمت عملية الإفراج بعد جهود وساطة قطرية.

وقد رافق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسرى الأربعة المفرج عنهم الذين نقلوا إلى جيبوتي على متن طائرة قطرية.

وانسحبت قوات حفظ السلام القطرية الشهر الماضي من المنطقة المتنازع عليها بعدما أعلنت جيبوتي دعمها لـ السعودية في الأزمة الخليجية.

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