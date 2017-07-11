التحالف الديمقراطي الإرتري ينعى الشيخ/ عرفة أحمد محمد

برقية تعزية

إستشهاد المناضل الشيخ القائد المجاهد/ عرفة أحمد محمد

ينعى التحالف الديمقراطي الإرتري بمزيد من الحزن والأسى للشعب الإريتري إستشهاد المناضل الشيخ القائد المجاهد/ عرفة أحمد محمد الذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2017م بمدينة القضارف السودانية.

يعتبر المناضل الشيخ القائد المجاهد/ عرفة أحمد محمد أول أمير لحركة الجهاد الإسلامي الإرتري، و كان الشهيد قائد معدنه فريد، صابر مثابر أفنى عمره وخبرته ومعرفته في خدمة وطنه بكل وفاء ونكران ذات.

وبهذه المناسبة يدعو التحالف الديمقراطي الإرتري كل القوى الإرترية الحادبة على التغيير إلى إستخلاص الدرس من التجارب السابقة، وتنحية الخلافات الثانوية، وتعزيز وحدة الصف المعارض، وتصعيد العمل النضالي لتعجيل من إسقاط النظام الديكتاتوري للهقدف، وتحقيق اهداف وتطلعات الشعب الإرتري نحو السلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية. ويعاهد التحالف الديمقراطي الإريتري الفقيد الكبير بمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها، وحتى ينجز التغيير الديمقراطي الشامل في إريتريا.

وفي الختام يعبر التحالف الديمقراطي الإرتري عن حزنه العميق لعدم إمكانية موارة جثمان الفقيد القائد الثرى في وطنه الحبيب كغيره من الشهداء الأماجد الذين قدموا كل غال ونفيس في سبيل تخقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الابي، وذلك بسبب الممارسات القمعية لنظام الديكتاتوري للهقفدف. ويتوجه التحالف الديمقراطي الإرتري بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، ورفاقه من قدامى المناضلين وقيادات وقواعد الحزب الإسلامي الإرتري للعدالة والتنمية بصفة خاصة، وإلى عموم الشعب الإرتري بصفة عامة، سائلين الله أن يلهمنا جميعاُ الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جمال صالح

رئيس المكتب السياسي

التحالف الديمقراطي الإرتري

8 يوليو 2017م

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