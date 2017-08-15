تصريح صحفي للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الاحمر حول تطورات وضع اللاجئين الإرترين في اليمن..

إن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر الذي حمل راية النضال ضد النظام الديكتاتوري العنصري الطائفي في أسمره الذي شرد وهجر شعبنا من وطنه, إيمانا منا بذالك يخوض تنظيمنا النضال في كل المراحل السانحه له وبالوجه التحديد الكفاح المسلح لسرد حقوقنا المسلوبه وخاصة بأن نظام أسمره لايعرف غير لغة السلاح ,, ففي الأمس القريب تم إنتقال ما يفوق 80 لاجئا من عفر البحرالاحمرالذين كانوا لجؤء الي صنعاء هروبا من جحيم النظام والان بعد تدهور الوضع في اليمن الشقيق قرروا الإنتقال إلي جيبوتي عبر ميناء عدن فبعد وصولهم إلي جمهورية جيبوتي بعد إشعار التنظيم لهم تم إستقبالهم بكل ترحاب وسرور وقدموا لهم كل المساعدات المطلوبه العاجله , وبالوجه الخاص تم إستقبالهم من قبل فخامة رئيس الوزراء الجيبوتي السيد عبدالقادر كامل محمد وبإشراف منه شخصيا تم إستقبالهم وتقديم كل الدعم المطلوب لهم وكما تم وعهدهم منه شخصيا بأن حكومته ستوفر لهم كافة السبل المتاحه لهم وبأن يعتبروا جيبوتي بلدهم الثاني وليس بلد اللجؤء وكما أكد فخامة رئيس الوزراء بأن جيبوتي ستكون لكم بلد المرحاب والمضياف ض,, وبهذه المناسبه يتقدم التنظيم الديمقراطي لعفر البحرالأحمر بالشكر والتقدير لفخامة دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل بما قدمه من الترحاب لشعبنا اللاجئي خاصة وللاجئي الشعب الإرتري عامة ,,

مكتب الإعلامي للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

2017/08/15

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