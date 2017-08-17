ارتريا: أكثر من 150 هكتار من الأراضي الزراعية هاجمتها دودة الجيش

أسمرا وكالة هان الصينية

ضمن مشاكل خريف هذا العام التي تعاني فيه بعض منطق البلاد عن شح الامطار ، الا ان بعض المناطق تتعرض الى هجوم مكثف بما يعرف بدودة الجيش ، حيث قامت الدودة بتخريب 150 هكتار من الاراضي حديثة الزرع واصابة معظمها بالتلفز

وأشار السيد تيدروس سيوم، رئيس مكافحة الآفات المتنقلة ، إلى أن دودة الجيش قد لوحظت في 150 هكتارا في منطقة قاش بركة، في 800 هكتار في منطقة عنسبا ، و 2 ألف هكتار في المنطقة الجنوبية، وفي 5 آلاف هكتار في المنطقة الوسطى، وذلك من خلال تدخل وزارة الزراعة والإدارات وكذلك الجمهور 95٪ منها تمت السيطرة عليه حسب زعمه. وقال ان المتابعة مستمرة حتى يتم السيطرة الكاملة على الآفات.

وأشار السيد تيدروس أيضا إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودا لزيادة وعي المزارعين بخطر انتشار الدودة من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية ومن خلال عقد اجتماعات مستمرة.

ووفقا للسيد تيدروس، فقد دمرت دودة القمح بالفعل المحاصيل في أكثر من 20 بلدا في شرق ووسط وغرب أفريقيا.

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