تحت رعاية التضامن : معرض الكتاب الارتري السنوي الخامس بملبورن

فرجت

يقام في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري معرض الكتاب الارتري السنوي الخامس في ملبورن وذلك برعاية التضامن. ويعتبر المعرض تظاهرة ثقافية وطنية مهمة في المدينة منذ قيامه منذ خمسة أعوام مضت. وتأتي أهمية المعرض في كونه يتعاطى موضوع الكتاب والكتابة كوسيلة لربط الاجيال الناشئة بتأريخها وتراثها وبوطنها أكثر من استخدام الطبل والمزمار كما تفعل الهقدف عبر مهرجانات التسول.

وقد استضاف المعرض في السنوات الماضية عدد غير قليل من الكوادر الثقافية والفعاليات السياسية ، أما هذا العام فيستضيف الأديب الشاب عبد الوهاب حامد وهو كاتب صدر له عملين أدبيين هما ” وطن وأحزان ” و ” جراح الذاكرة ” وسوف يكون حديثه عن اللغة العربية ومستقبلها في ارتريا، وتأتي أهمية الندوة لكونها تأتي في وقت تتصاعد فيه الحناجر العنصرية التي تنادي بطرد كل ماله علاقة باللغة العربية من ارتريا ومحاولة محو دورها وتأثيرها وآثارها متخذة من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لذلك.

واليكم الملصق الصادر من الجهة المنظمة:

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