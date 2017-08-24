كينيا الاستحقاق الديمقراطي السادس 2017م

مركزدراسات القرن الافريقي

عبد الله  إسماعيل آدم

شهد إقليم القرن اإلافريقي خلال هذا العام انتخابات ديمقراطية تؤذن بمرحلة جديدة سيشهدها الاقليم ربما تكون دعامة من دعائم االاستقرار والتطور في الاقليم، فقد شهد الصومال انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وبعده جيبوتي، ثم رواندا والآن كينيا. لا شك في أن هذا التطور السياسي في الاقليم هو بمثابة أولى خطوات االاستقرار السياسي واالاجتماعي واالاقتصادي للانطلاق نحو مستقبل مشرق

تعتبرالانتخابات الكينية نقطة تحول في كينيا حيث تعطي مؤشرا انتظام العقد االاجتماعي ومتانة الاستقرار السياس ي فيها لاسيما وأنها شهدت خلال العقد الماضي استقرارا سياسيا.

يمكنكم قراءة التقرير وانزاله عبر هذ الرابط

 

روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=41949

نشرت بواسطة في أغسطس 24 2017 في صفحة المنبر الحر, تقارير. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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