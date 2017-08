الى الاستاذ هنقلا بعد التحية: ماذا يعني التفكير خارج الصندوق؟

بقلم عامر أبو محمد

الاستاذ / هنقلا… تحية طيبة وبعد

كما ذكرت في تعليقي السابق حول “قضية جوهرية وهي أزمة المعارضة” وكيفية الخروج من هذه الأزمة/الأزمات، كيف نفكر ونقترح حلول فعّالة وعملية من “خارج الصندوق”.

فماذا يعني التفكير خارج الصندوق؟

تخيل أنه يوجد صندوق بالفراغ، لا يهم حجمه، طوله أو عرضه، ضع الآن به كل أفكارك، مبادئك، خبراتك، مشاعرك، كل ما خبرته من تجارب وتصورات، عندما يقابلك تحدي ما أو مشكلة فإنك عادة تستخدم هذا الصندوق للتفكير ومرشح لإيجاد الحل، مثلاً إيجاد فكرة مشروع، فكرة جديدة لتطبيق، تصميم… وهكذا. تدخل المشكلة من ناحية ويخرج الحل من الناحية الأخرى بعد المرور على ما يحويه الصندوق من تجارب وأفكار وطرق معينة للتفكير تكونت مع الزمن بدماغك.

التفكير خارج الصندوق يعني أن تدع كل تجاربك وأفكارك ومبادئك جانباً لتأتي بحل جديد لا يعتمد على أي شيء موجود بالصندوق، أن تترك لعقلك أن يختبر كل فكرة مهما كانت سخيفة أو غريبة دون ترشيح أو انتقاء، وهي مهارة بالأساس ترتكز على قدرتك على الإبداع. (منقول)

بإختصار “تفكير خارج الصندوق” يعني:

حذف أي فكرة اعتيادية.

ثانياً بذل جهد للتفكير بحلول أخرى غير اعتيادية.

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Albert Einstein

لا يمكننا حل المشاكل باستخدام نفس نوع/اسلوب التفكير الذي استخدمناه عندما أنشأناها.

ألبرت آينشتاين

Albert Einstein is broadly credited with exclaiming:

“The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results”.

على نطاق واسع ينسب الى ألبرت آينشتاين بأنه قال:

“تعريف الجنون هو: فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا، ولكن توقع نتائج مختلفة”.

المعارضة/المقاومة الإرترية تستخدم نفس الأفكار، نفس الأساليب، نفس الأشخاص ونفس المكان لسنين عديدة… والنتيجة: معارضة غير فعّالة، ضعيفة وغير عملية ولا تلبي طموحات وتطلعات الشعب الإرتري… تراوح مكانها ولم تتحرك قيد أنملة … تتفتت وتتكاثر مثل الأميبا… والشعب الإرتري يعاني ويحترق في جحيم الطاغية اللعين وحالته تسؤ يوما بعد يوم.

حان الأوان لكي نتوقف ونراجع تاريخ المعارضة الإرترية بجدية وتجرد، لكي نستطيع ان نجد بديل افضل لهذا الطريق العقيم والمسدود ونبحث عن آفاق جديدة لكسر هذا الجمود بكل شجاعة وعزيمة وارادة.

ماذا قدمت المعارضة الإرترية للشعب الإرتري؟ هل وجود المعارضة الإرترية في اثيوبيا ذو جدوى؟ واذا كان الرد بالنفي… لماذا الإستمرار في هذا الطريق العقيم؟ ما هي البدائل؟ هل عندنا “الإرادة والعزيمة” لنعمل بجدية لكي ننقذ شعبنا؟

لا بد ان نغير طريقة التفكير، العمل والتحالفات… التى تعمل بها المعارضة الإرترية لإننا نحتاج الى ارادة قوية لنتخذ قرارات صعبة وغير مألوفة…وهذا هو ما اريد قوله… وتوضيحه.

لقد طرحت الأسلة العشرة… من اجل النقاش والحوار وليس كحلول جاهرة. اتفق معك تماما على:

ترتيب الأولويات (تأهيل الذات وفق شروط متطلبات الأولويات)

الحاضنة الإجتماعية

ذكرت نقطتين ذو اهمية كبيرة ولكن لم تذكر الأليات لتنفيذ وبلورة هذه النقطتبن.

ما هي اولوياتنا؟ كيف نرتبها؟ ما هي شروط ومتطلبات هذه الأولويات؟

هل توجد “حاضنة اجتماعية واعية وقوية للمعارضة”؟

ما المطلوب فعله من اجل خلق هذه الحاضنة؟

هل عندنا مشكلة او ازمة قيادة؟ وهل الجماهير متفاعلة مع المعارضة؟ ولماذا لا تتفاعل؟

هل المشكلة في القيادات (الفاشلة) ام الجماهير (الغير واعية والغير مٌشارِكة)؟

كيف نحل هذه المعادلة؟

نريد اقتراحات محددة وواقعية وبرامج عمل… وليس الحديث عن العموميات والكليات بدون تقديم اي حلول او مقترحات عملية وجادة من “النخب” الإرترية…

هناك عدة نقاط اساسية يجد اتباعها في جميع اعمالنا سواء كانت سياسية اجتماعية او نقابية وهي:

اهداف واضحة ومحددة من اجل مصلحة الشعب والوطن

الشرعية

الشفافية

المسائلة

العمل الجماعي

الإنسان المناسب في المكان المناسب (القوي الأمين)

الإرادة القوية والعزيمة

مشاركة الجميع (جميع فآت المجتمع) بدون اقصاء او تهميش اي طرف

التنسيق والعمل مع الداخل الإرتري

اعلام وطني وقوي يعمل من اجل توعية ووحدة الشعب الإرتري

العصابات المتحكمة في ارتريا يرتكبون بإستمرار اخطأ كبيرة ومتكررة… ولكن المعارضة لا تستفيد منها ولا تستغلها لأنها غير موجودة ومشغولة بخلافاتها الداخلية… لأن:

السراعات والخلافات الداخلية بين الأفراد والتنظيمات كبيرة وجدية، تجعل من المعارضة خاملة (وهذا اكبر واهم سبب الفشل).

مخترقة من النظام (من 03)

اثيوبيا لا تريدها ان تتقدم ويكون لها كيان مستقل وقوة ضاربة… لذا كل ما تتقم تخلق لها عراقيل.

على سبيل المثال… لماذا لا نعمل علاقات مع دولة قطر وقناة الجزيرة بعد ان وقف النظام الرخيص ضد قطر مع دول الحصار؟ لماذا لا نستفيد من هذا الواقع الجديد؟

لماذا لا نتحاور مع جيبوتي وننطلق من هناك اذا هو ممكن؟

لماذا لا نعمل علاقات مع المعارضة السودانية ضد نظام البشير المتأسلم؟

لما لا نعمل من اجل “مجلس وطني” قوي وفعال من خارج اثيوبيا؟

كيف نستطيع ان نعمل وننشط في السودان وفي المعسكرات؟

أدعو النخب الإرترية والأفراد ذوي الخبرة العملية العظيمة إلى تقديم مقترحات وحلول لحالتنا في معسكر المعارضة الإرترية … قدمت مقترحاتي المتواضعة على أمل إثراءها وتحديها من الأخرين وتشجيعهم للنقاش من اجل ايجاد حلول عملية ومجدية لمشاكلنا المزمنة.

للحديث بقية ان شاء الله.

*** من المحرر

لكبر حجم المداخلة اضطررنا ان ننشرها في صورة مقال.

