غرق سفينة تحمل مواد اماراتية الى ارتريا.

مسقط 3-3 (ا ف ب) – غرقت سفينة شحن تحمل علم تنزانيا قبالة الساحل العماني بسبب تسرب مياه البحر الى جسم السفينة.

وقالت وزارة النقل والمواصلات ان الحادث وقع على بعد ستة أميال الى الشمال الشرقي من ميناء اللبكي في ولاية جزير في محافظة الوسطى.

واضافت الوكالة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية الرسمية ان السفينة كانت متوجهة من الامارات الى اريتريا في شرق اريتريا محملة بالقضبان الرملية والحديدية.ويرجح أن تكون المواد المحملة كانت في طريقها الى القاعدة العسكرية التي اقامتها الامارات في العامين الماضيين بحجة دعم جهود الحرب في اليمن. وبرغم ان للامارات اسطولا من السفن الا ان معظم المواد التي ترسلها الى قواعدها الى شرق افريقيا يتم ارسالها عبر سفن غير مشهورة للتمويه ولاسباظ شهية القراصنة والمراكب الحوثية على البحر الأحمر.

هذا وقد نجح صياد عماني في إنقاذ جميع أفراد الطاقم المكون من عشرين عضوا من السفينة الغارقة.

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