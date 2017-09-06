بريطانيا تحذر مجددا رعاياها من السفر الى ارتريا

6 سبتمبر 2017 – جددت بريطانيا (المملكة المتحدة) تحذيرها من السفر تلى ارتريا حيث تحذر مواطنيها من السفر او الاقتراب من حدود ارتريا.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث انه يتعين على المواطنين تجنب السفراو الاقتراب لما مقداره 25 كم من حدود اريتريا مع اثيوبيا وجيبوتى – فى حالة اثيوبيا بسبب التوترات الحدودية التى تعود الى عام 2008.

وصدرت نفس النصيحة فيما يتعلق بالسودان مع ذكر خاص للمدن الإريترية مثل تيسيني وبارنتو كلها تقع في جنوب غرب البلاد. ملخص آخر تحديث على النحو التالي: “القيود المفروضة على السفر داخل إريتريا تعني السفارة البريطانية في أسمرة غير قادرة على تقديم المساعدة القنصلية للمواطنين البريطانيين خارج أسمرة.

“قسم متطلبات القبول (التأشيرات والعملة الأجنبية) – يمكن طلبات الحصول على تأشيرة قدرا كبيرا من الوقت حتى يتم استصدارها ، لذلك يجب أن تخطط جيدا قبل تقديم الطلب لذلك؛ يجب أن تكون على علم بأن لن يسمح لك أن تأخذ أكثر من 500 نافكا (عملة ارترية) من إريتريا “.

واضافت الصحيفة ان السفارة البريطانية كانت مقيدة في المساعدة التي يمكن ان تقدمها لمواطنيها الذين يسافرون خارج العاصمة أسمرة. واضاف البيان ان “ستة مواطنين بريطانيين تلقوا مساعدة قنصلية في اريتريا في العام 2016”.

المصدر: – أخبار أفريقيا

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