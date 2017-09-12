الأمن الاثيوبي يعتقل قيادات حركة الساهو الارترية

نقلا عن قيداب نيوز: عواتى كوم

في سابقة تعتبر نقطة تحول في علاقات التنظيمات القومية الارترية والقيادة الاثيوبية الممسكة بملف المعارضة ، قامت قوات الأمن الاثيوبية في مدينة عدي قرات في اقليم تقراى با عتقال قيادات مهمة في حركة الساهو الارترية الديمقراطية.

وقد أورد موقع عواتي كوم أن من بين المعتقلين رئيس التنظيم وقيادات أخرى في المكتب التنفيذي بالاضافة عضوا عادي بالتنظيم. ,اضاف الموقع أن عملية الاعتقال تمت عبر مرحلتين الأولى في العاشر من أغسطس الماضي 2017 حيث كان ضمن من شملهم الاعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس التنظيم, في حين تم القبض على أربعة آخرين في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي 2017م.

ولم يتم تقديم الأشخاص المقبوض عليهم أمام المحكمة ولم يتم توجيه اى اتهام لهم علنا ​​بتهم محددة . كما لم يتمكن أي من أصدقائهم أو أعضاء الحركة العاديين من زيارتهم. والمجموعة تضم خمسة أعضاء في اللجنة التنفيذية وعضوا في اللجنة المركزية وعضوا منتظما. وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين:

في القائمة أدناه، ، 1 إلى 5 أعضاء تنفيذيين، في حين أن الرقم 6 هو عضو اللجنة المركزية، والعدد 7، هو عضو منتظم:

اسماعيل ادريس. رئيس التنظيم , العمر، 35 عاما إدريس شعبان، نائب الرئيس. العمر، 31 إسماعيل أحمد إسماعيل. العمر، 33 عاما صالح داوود برحابا. العمر، 28 إبراهيم حسين. العمر، 34 عاما إبراهيم رمضان. العمر، 34 عاما عبده علي شوم. العمر 34

نشأ تنظيم الساهو الارترية بمباركة وبترتيب اثيوبي في الفترة التي سبقت انعقاد ملتقى الحوار الوطني من مجندي الخدمة الوطنية والجماهير الناقمة على النظام ، والتي تمثلت في المجموعة التي وقفت في تمرد منطقة في منطقة أكلى قوزاى حيث اصطدمت قوى مسلحة من أبناء المنطقة مع النظام ودخلت معه في معارك مفتوحة وذلك بسبب سياساته الرعناء تجاه ابناء المنطقة. وقد دخلت مجموعة كبيرة منهم الى اثيوبيا ونجحت في تنظيم نفسها برعاية اثيوبية تحت مسمى قومي.

الملاحظ ان هنالك حالة من الامتعاض تجاه الدور الاثيوبي لما وصلت اليه المعارضة الارترية، حيث يرى الكثيرين من النشظاء انها كانت وراء ما حدث للمجلس الوطني وتهميش دوره كمظلة جامعة ، ومحاولة خلق تنظيمات صورية تعمل على تعطيله.

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