افتتاح مكتب قناة الجزيرة في اديس ابابا وتوكل مدير للشبكة
فرجت : اديس ابابا
تشهد العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوم غد الخميس افتتاح اول مكتب لقناة الجزيرة القطرية فى اثيوبيا.
وكلفت قناة الجزيرة الاعلامى الارترى الاستاذ محمد طه توكل مديرا لشبكة الجزيرة فى اثيوبيا.
ومن المتوقع ان يشهد افتتاح المكتب حضور عدد من كبار المسئولين فى الحكومة الفيدرالية وشخصيات دبلوماسية واعلامية .
وتجولت كاميرا فرجت قبل عدة ايام داخل مقرالجزيرة الكائن فى ارقى ضواحى العاصمة وصورت الاستعدادات الاخيرة ليوم الافتتاح.
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=42027
أباارك للأخ محمد طه توكل على إختياره مديرا لشبكة الجزيرة في أديس أبابا وبكل تأكيد سوف يكون إضافة من الوزن الثقيل للمعارضة الارترية وعلى رأسها المجلس الوطني — بما أن أديس أبابا هي مركز للدول الأفريقية قناة الجزيرة سوف تلعب دورا كبيرا في نقل أخبار أفريقيا بشكل عام وشرق أفريقيا بشكل خاص إلى العالم الخارجي — وأختيار توكل مديرا للمكت في أديس أبابا أختيار موفق بكل المقاييس من قناة الجزيرة