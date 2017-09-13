افتتاح مكتب قناة الجزيرة في اديس ابابا وتوكل مدير للشبكة

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فرجت : اديس ابابا

تشهد العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوم غد الخميس افتتاح اول مكتب لقناة الجزيرة القطرية فى اثيوبيا.

وكلفت قناة الجزيرة الاعلامى الارترى الاستاذ محمد طه توكل مديرا لشبكة الجزيرة فى اثيوبيا.

ومن المتوقع ان يشهد افتتاح المكتب حضور عدد من كبار المسئولين فى الحكومة الفيدرالية وشخصيات دبلوماسية واعلامية .

وتجولت كاميرا فرجت قبل عدة ايام داخل مقرالجزيرة الكائن فى ارقى ضواحى العاصمة وصورت الاستعدادات الاخيرة ليوم الافتتاح.

روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=42027

نشرت بواسطة في سبتمبر 13 2017 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

1 تعليق لـ “افتتاح مكتب قناة الجزيرة في اديس ابابا وتوكل مدير للشبكة”

  1. عبدالله
    14 سبتمبر 2017 - 3:24 م

    أباارك للأخ محمد طه توكل على إختياره مديرا لشبكة الجزيرة في أديس أبابا وبكل تأكيد سوف يكون إضافة من الوزن الثقيل للمعارضة الارترية وعلى رأسها المجلس الوطني — بما أن أديس أبابا هي مركز للدول الأفريقية قناة الجزيرة سوف تلعب دورا كبيرا في نقل أخبار أفريقيا بشكل عام وشرق أفريقيا بشكل خاص إلى العالم الخارجي — وأختيار توكل مديرا للمكت في أديس أبابا أختيار موفق بكل المقاييس من قناة الجزيرة

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