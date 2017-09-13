افتتاح مكتب قناة الجزيرة في اديس ابابا وتوكل مدير للشبكة

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فرجت : اديس ابابا

تشهد العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوم غد الخميس افتتاح اول مكتب لقناة الجزيرة القطرية فى اثيوبيا.

وكلفت قناة الجزيرة الاعلامى الارترى الاستاذ محمد طه توكل مديرا لشبكة الجزيرة فى اثيوبيا.

ومن المتوقع ان يشهد افتتاح المكتب حضور عدد من كبار المسئولين فى الحكومة الفيدرالية وشخصيات دبلوماسية واعلامية .

وتجولت كاميرا فرجت قبل عدة ايام داخل مقرالجزيرة الكائن فى ارقى ضواحى العاصمة وصورت الاستعدادات الاخيرة ليوم الافتتاح.

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