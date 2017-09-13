الولايات المتحدة توقف إصدار التأشيرات لمواطني إريتريا وغينيا

فرجت : وكالات

أعلنت سفارات الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقف إصدار تأشيرات معينة للمواطنين الإريتريين والمسؤولين الغينيين اعتبارا من غدا الأربعاء .

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية، أن القيود الجديدة تستهدف أربع دول آسيوية وإفريقية رفضت إعادة المواطنين الذين تم ترحيلهم، وبموجب القانون الاتحادي، يمكن لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن يوقف جميع أنواع التأشيرات أوأنواع معينة من تلك التأشيرات إلى تلك الدول .

وذكرت السفارة الأمريكية في إريتريا، في بيان، أنها ستتوقف عن إصدار تأشيرات الرحلات التجارية والسياحية للمواطنين الإريتريين مع “استثناءات محدودة”، ولم يعلق المسؤولون الإريتريون على هذا البيان.

وتعتبر إريتريا مصدرا رئيسيا للمهاجرين الذين يقولون إنهم يفرون من نظام التجنيد العسكري بالقوة الذي انتقدته الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا .

وفي بيان صدر عن السفارة الأمريكية في غينيا، جاء في نصه، أن القيود الجديدة على تأشيرات درجة الأعمال والسياحة وتأشيرات الطلاب ستؤثر فقط على المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم المباشرين.

ومن المتوقع أن تتأثر كمبوديا وسيراليون بالقيود المفروضة على التأشيرات، على الرغم من عدم وجود بيان على مواقع السفارة هذه الليلة.

وناقش المسؤولون الأمريكيون القيود المفروضة على التأشيرات لأول مرة الشهر الماضي، وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها أوصت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء ضد أربع دول من بين اثنتي عشرة دولة.

ومن بين البلدان الأخرى؛ الصين وكوبا وفيتنام ولاوس وإيران وبورما والمغرب وجنوب السودان.

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