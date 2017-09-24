وصول شقيقة الشهيد سعيد علي حجاي الي استراليا

فرجت : بيرث

وصلت السيدة/ سعدية على حجاي شقيقة الشهيد سعيد على حجاي مع اطفالها الي استراليا بعد ان منحتهم الحكومة الاسترالية حق اللجؤ السياسي .

وكانت المناضلة سعدية حجاي قد غادرت ارتريا بعد تعرضها لمضايقات كبيرة من الاجهزة الامنية لنظام افورقى الديكتاتورى .

وكانت فرجت قد نشرت عن تعرض سعدية حجاي للسجن والإهانة والتعذيب من قبل مجموعة امنية كان يرأسها الجنرال تخلى منجوس وذلك بعد عملية فورتو في 21 يناير 2013 والتي كانت بقيادة شقيقها العميد سعيد على حجاى الذي استشهد أثناء العملية .

وبعد محاولات عدة تمكنت سعدية من الهروب الى السودان بعد ان تم طردها واطفالها الخمسة من مكان اقامتها للشارع .

وكانت السيدة سعدية حجاى عضوة قيادية فاعلة فى الاتحاد الوطنى للمراءة الارترية التابع للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا , وشغلت منصب مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد العام للمراءة الارترية قبل التحرير , وعملت خلال ال19 عاما الماضية مسؤولة اتحاد المرأة لمدينة كرن وكل من حلحل وحملمالو.

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