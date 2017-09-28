الجالية الارترية بغرب استراليا تحتفل بمرور الذكري 56 للفاتح من سبتمبر.

اقامت الجالية الارترية بغرب استراليا احتفالا يوم الاحد الموافق 24/9/2019 بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون لإنطلاقة الثورة والكفاح المسلح في ارتريا.

شهد الحفل جمع كبير من اعضاء الجالية الارترية في بيرث وعدد من الضيوف. كان في مقدمتهم رئيس الجالية الارترية بغرب استراليا الاستاذ/ حسين راكي وعدد من كبار المناضلين واعضاء الادارة.

استهل الحفل بكلمة ترحيب من الاخ محمد ليسان مقدم برامج الحفل وعضو اللجنة المنظمة لحفل سبتمبر . ثم كلمة ادارة الجالية بغرب استراليا قدمها رئيس الجالية الارترية الاستاذ / حسين راكي ، في كلمته ثمن الدور البطولي والتضحيات التي بذلها الشعب الإرتري وجنوده البواسل متمثلا في رمزها عواتي ورفاقهالميامين.الذين استمر نضالهم الشرس ضد المستعمر زهاء الثلاثين عاما.

وبدوره حث ابناء الجالية في ان تتراص وتتضافر جهودهم في بيت الجالية البيت الجامع للاسهام لبناء الصرح الجاليوي في هذا البلد المضياف العظيم استراليا. والجدير بالذكر تمت ترجمة كلمة الادارة للانجليزية حيث القاها الشاب علاء عمر .

كما شارك في هذه الامسية بكلمة الاستاذ الفاضل / محمود جمجام حيث قدم لمحات من تاريخ وارث شعبنا الابي ودور مناضليه الاشاوس في تحرير كامل التراب الارتري.حيث وجدت كلمته الترحيب والاستحسان.

وكانت ايضا كلمة المناضل الكبير /محمد اسماعيل همد والذي بدوره سجل ذكريات النضال ودور الرعيل من المناضلين في تاريخ بلادنا. وارتجل الكثير من المواقف التاريخية والبطولية لشعبنا.

بعد ذلك بداءت الفقرة المتميزة التي انتظرها الكثير وخاصة جيل الاشبال من النشء. الفقرة كانت من اعداد الاخ جلال محمد ابراهيم والتي تم تجهيزها باالتنسيق مع مسؤل المكتب الاجتماعي الاخ عبده سالم.

التقي الاخ جلال بالمناضل علي العلي في فقرة سؤال وجواب بالتعاون مع الاطفال حيث عكس لهم المناضل علي العلي التجارب النضالية بشكل فكاهي مبسط استمتع بها الاطفال واستفادو الكثير .كان الغرض من الفقرة ردم الفجوة بين الاجيال وربط الابناء بجذورهم.

استمتع الاباء وهم يشاهدون الابناء يشاركون في امسية وطنية مجيدة بفعالية وحماس.

وفي لقاء مشابه التقي الاخ جلال بالاستاذ صالح عثمان والذي بدوره عكس تجاربه في الرحلة من البلاد بحثا عن التعليم .

وكانت هناك مشاركات شعرية حيث القي الاخ سعيد عثمان قصيدة باللغة الإنجليزية نالت الترحيب من الكل.وقصيدة اخري للاخ حسين راكي.

في ختام الامسية قدمت الادارة الشكر الكثير للجنة المنظمة لحفل سبتمبر الناجح.

تقرير من مكتب اعلام الجالية

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