حرق عربتى نقل عسكرية في اقليم قاش بركة

المصدر: اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية

أفادت مصادر موثوقة بأن نظام اسياس يشهد صراعات داخلية مستمرة، وهو ما يتجلى بصورة خاصة في أوساط الأجنحة العسكرية على مستوى القيادات العليا. وقد وصلت هذه الصراعات ذروتها خلال الأشهر الماضية ، وهو ما أكدته من داخل أروقة القيادة العسكرية.

وفي ظل هذه الأوضاع تتزايد أعداد الفارين من الجنود والضباط من مختلف الرتب العسكرية إلى الدول المجاورة .وتفيد مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية بأن عمليات الفرار التي تشهدها المؤسسة العسكرية تلحق بها ضررا بليغا.

وفي هذا السياق، أفادت مصادرنا بتعرض عربتي نقل عسكرية إلى إحرق في إقليم القاش – بركا، بضواحي “مقولو” ، جرح من جراء الحادث عدد من الجنود كانوا بالقرب من موقع الحادث.

وقد سبب هذا الحادث انزعاجا شديدا لدى النظام والشركات الأجنبية العاملة في التعدين ، لقرب موقع الحادث من مواقع التعدين في منطقة ” بيشا.

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