سلاح الجو الجيبوتي ينفذ ضربات جوية داخل الأراضي الإرترية

أفادت مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية بأن سلاح الجو الجيبوتي نفذ بتاريخ 19/9/2017 ضربات جوية ضد مواقع ومعسكرات المعارضة الجيبوتية داخل الأراضي الإرترية. وذلك في كل من مناطق “سدنا” و”دادعنو” بمديرية راحيتا.

وأكدت المصادر ذاتها بأن الضربات الجوية ألحقت أضرارا بشرية ومادية.

واشارت بأن المعارضة الجيبوتية كانت قد توغلت خلال الأسابيع الماضية داخل الأراضي الجيبوتية وأسرت ثلاثة جنود من الجيش الجيبوتي.

الجدير بالذكر أن خلافا حدوديا كان قد اندلع بين إرتريا وجيبوتي في عام 2008م ، ولم يتوقف إلا بعد توقيع اتفاقية سلام بين البلدين في عام 2010م بوساطة قطرية، بموجبها تولت قوات قطرية عمليات حفظ السلام الدولية بين الطرفين. إلا أن هذا الوضع قد تغير منذ تدهور العلاقة بين البلدين ودولة قطر في يوليو الماضي، حيث أدى ذلك إلى سحب قطر قواتها من حدود البلدين ، وهو ما تناولته وكالات الأنباء في حينه. وعقب هذه المستجدات فإن الحدود الارترية الاثيوبية تشهد أوضاعنا غير مستقرة.

ويذكر أن الحكومة الجيبوتية كانت قد تقدمت بشكوى مؤخرا إلى الأمم المتحدة ضد النظام الإرتري بدعوى احتلاله أجزاء من أراضيها.

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