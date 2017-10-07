قوات امنية تداهم مسجد الخلفاء الراشدين باسمرا

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داهمت قوي امنيه مكونه من سبعه افراد مسجد الخلفاء الراشدين باسمرا بعد صلاة العصر في يوم الاربعاء الماضي لاالقاء القبض علي احدي مرتادي مساجد اسمرا وتمكن الشخص المطلوب من الهروب من المسجد.

الشخص المطلوب يدعي محمود عبدالرحمن من مواليد وسكان اسمرا . وكان المطلوب مسجونا في سجن كارشيلي سي الصيت حيث خرج من السجن مكسور اليد وفاقدا طاقم كبير من اسنانه .

ويعرف محمود بالرجل الشجاع في داخل مساجد اسمرا حيث يتحدث في مساجد اسمرا بجراءة غير معهوده.

الشي المعروف للارترين في داخل اسمرا بان ابن المفتي سالم المختار ليس من معتادي المساجد عدا يوم الجمعة فهو المكلف من الحكومة لخطبة الجمعه في مسجد الخلفاء الراشدين

وهذا التكليف ياتيه من مكتب يماني قبري اب مباشرة. وهناك علاقه خاصه بينهم ويسعي سالم بكل مايملك من قوي لارضاء حكومة افورقي.

وفي الجمعه قبل الماضيه الموافق 22سبتمبر بعد خطبة سالم. استلم محمود المايك وبدا يشن هجوما علي سالم ودار افتاء الحكومه.

حيث قال دار الإفتاء هو دار فتنه. وانا ابو سالم يقصد المختار كان اسدا اما ابنه سالم فهو نعجه وجبان سوف يهرب وبالفعل هرب سالم تاركا المسجد. لم يكتف مجمود بهروب سالم بل ذكر بان كل المعتقلين في الفتره الاخیره يتحمل سالم ودار فتنه وزر اعتقالهم وهم الشيخ نورو يبلغ من العمر 70سنه ومصابا بالضغط والسكري وأيضا الشاب كمال ورجل اخر مع ابنته وكل معتقلي عدي قعدات. ويل لسالم من سوال الجبار هكذا انها محمود حديثه يوم الجمعة قبل الماضيه في مسجد الخلفاء الراشدين بااسمرا

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