نداء إلى جميع الإرتريين في جميع أنحاء العالم دعونا نجعل – 15 نوفمبر 2017 – بداية نهاية الديكتاتورية في إرتريا

ايها الشعب الإرتري العظيم ،

لا يساورنا شك في أنكم تشعرون بالحزن والانزعاج الشديد من تزايد الحالة سوءا في بلدنا ارترية . والآن في هذا الوقت الحرج، يجري إخلاء إرتريا من شبابها وأفرادها المنتجين. إن البلد بأسره يعيش تحت وطأة الحكم الدكتاتوري.. أولئك الذين تمكنوا من الفرار من البلاد تحت خطر هائل، يواجهون ظروف مروعة في الدول الغربية التي يبدو أنها وصلت إلى نهاية صبرهم مع اللاجئين المزدحمة. أولئك داخل إريتريا يواجهون معاملة لاإنسانية محصورة في زنزانات السجون المكتظة، ويتعرضون للتعذيب القاسي والخدمة الوطنية التي لا نهاية لها. وفي ضوء هذا الوضع المتدهور، نعتقد أن الوقت قد حان لكي يتضافر جميع الإرتريين الذين يسعون إلى العدالة لإنقاذ شعبهم وبلدهم دون مزيد من التأخير.

إن الخطوة العملية الأكثر ملاءمة التي يجب أن نتخذها هي أن ننظم في منطقتنا، وننتخب قادتنا المحليين بحلول 15 نوفمبر 2017. والغرض الرئيسي من إنشاء التجمعات المحلية هو انتخاب القيادة العالمية التي لها الشرعية والولاية لتمثيل جميع الإرتريين في جميع أنحاء العالم. . وتحقيقا لهذه الغاية، وحيثما توجد كتلة حرجة من الإرتريين، ينبغي إنشاء مجلس إريتري محلي أو بيتو وممثلين عنهم. وسيقوم الممثلون المحليون المنتخبون بعد ذلك بإنشاء مجلس إقليمي / بيتو. وسيقوم الممثلون المنتخبون من جميع القارات بعد ذلك بإنشاء مجلس عالمي “بيتو عالمي”. وسوف ينشئ المجلس العالمي الإرتري هيئة تنفيذية تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة.

وسيتطلب ذلك حملة مكثفة لتعبئة جميع الإرتريين الذين يسعون إلى العدالة والتوصل إليهم في كل مكان. من المهم للأفراد الطوعيين المتفانين في مدينة معينة أن يأخذوا زمام المبادرة لتشكيل لجنة تنظيم الاجتماع التي ستتحمل مسؤولية تنظيم تجمع شامل لجميع الإرتريين الباحثين عن العدالة في المنطقة المعينة. وتقع على عاتق اللجنة مسؤولية إيجاد مكان للاجتماع وتحديد الموعد مع أخذ الموعد النهائي في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 في الاعتبار، ثم إجراء دعاية مكثفة للوصول إلى جميع الإرتريين الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في المنطقة المعينة دون تمييز بين الدين، العرق والجنس. وينبغي بذل جهد جاد لدعوة جميع الإرتريين، ولا سيما من الأقليات، . الدعوة إلى عقد اجتماع عام لجميع الإرتريين في منطقة معينة يجب أن تكون مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية وتيغريغنا أو أي لغة مناسبة أخرى تستخدم على نطاق واسع في مجتمع معين. وينبغي، قدر الإمكان، نشر الإعلان في شكل مكتوب، وتوزيعه على نطاق واسع في الأماكن التي يرتادها الإرتريون، مثل الكنائس والمساجد والمراكز المجتمعية والمطاعم والحانات. وينبغي أيضا أن تنتشر المعلومات حول الاجتماع من خلال الرسائل الهاتفية، والمواقع، والبرامج الإذاعية، والحلقات الدراسية، برامج بالتالك. ومن المهم أيضا أن نتذكر أن الاجتماع يجب أن يتم باللغة التي تحدث في الغالب في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء العناية لتوفير خدمات الترجمة إلى أولئك الذين لا يتكلمون اللغة المستخدمة في الاجتماع.

بعد أن ينتخب الإرتريون في كل ركن من أركان العالم قادتهم المحليين، فإن الخطوة التالية هي أن يختار هؤلاء القادة المنتخبون ممثلي بلادهم. وينبغي أن تجرى هذه العملية في كل بلد وفي كل قارة. وينبغي أن يتم الموعد المستهدف لانتخاب الممثلين على مستوى المنطقة بالتشاور مع الممثلين المحليين المنتخبين.

وبالنظر إلى الحالة السيئة، ينبغي تحديد هذا الموعد المستهدف لانتخاب الممثلين على مستوى المنطقة في أقرب وقت مناسب، قبل بداية فصل الشتاء.

والخطوة الأخيرة هي عقد مؤتمر عالمي (هاجراوي بيتو) للقادة المنتخبين على مستوى البلاد من كل ركن من أركان العالم: أفريقيا وآسيا وأستراليا وكندا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة. وهذا سوف ينتخب قادة إرتريين عالميين في الشتات. ونتوقع أن يعقد المؤتمر العالمي في غضون ستة أشهر بعد انتخاب قادة البلد.

دور القادة العالميين الإرتريين

ونعتقد أن أحد الأسباب التي تعيق الإريتريين في الشتات عن المشاركة بنشاط في إنهاء الديكتاتورية في إرتريا، هو عدم وجود قيادة منتخبة ديمقراطيا. نحن بحاجة إلى قادة يمكن أن يجمعنا ويقودنا نحو تغيير ديمقراطي.

ويتمثل الدور الرئيسي للقيادة العالمية في رسم استراتيجية فعالة وإعداد مخطط لإعداد الأعمال الأرضية لنقل البلد إلى الديمقراطية. بالإضافة إلى تنظيمها في الشتات، فإن التغيير الحقيقي سيأتي من خلال التعاون مع عناصر داخل البلاد، وكذلك مع جماعات المعارضة الإرترية. وستكون مسؤولية القيادة العالمية هي كسب الاعتراف والدعم من المجتمع الدولي. وبموجب العملية الانتخابية الديمقراطية، تكتسب القيادة العالمية شرعية التصرف وتمثيل الإرتريين في الشتات في أي محفل، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. ومن خلال دبلوماسية فعالة ومكثفة وممارسة ضغط، ينبغي أن تكون القيادة قادرة على إقناع المجتمع الدولي بتطبيق ضغط مكثف من شأنه أن يشل النظام الديكتاتوري ويعطي الدعم المعنوي واللوجستي لقوى التغيير داخل البلد.

ولتحقيق الهدف المتمثل في انتخاب قادة عالميين على مستوى القواعد الشعبية في أقصر وقت ممكن، دعم جميع الإرتريين الذين يسعون إلى العدالة ومشاركتهم النشطة أمر بالغ الأهمية. ولذلك، فإننا نناشد جميع الإرتريين الذين يسعون إلى العدالة في الشتات أن يقدموا لهذه المبادرة دعمهم الحماسي. و نناشد الشباب والنساء والموسيقيين والفنانين الإرتريين والمفكرين والزعماء الدينيين الإرتريين والأحزاب السياسية و شبكة الإنترنت ومديري البرامج الإذاعية ومديري غرف بالتالك لإعطاء هذه المبادرة دعمهم الكامل. ونود أن نعرب عن امتناننا لمختلف الجماعات الشعبية الإرترية في مختلف مدن وبلدان العالم. ونود أن نطلب من جميع هذه المجموعات المساعدة في إنشاء مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية وقيادة عالمية قائمة على القواعد الشعبية

لمزيد من المعلومات وللمساهمة في جهود المبادرة، يرجى الاتصال بفريق العمل من خلال عنوان البريد الإلكتروني:

gieegm@googlegroups.com إن بلدنا إرتريا تواجه خطرا جسيما، ونحن جميعا بحاجة إلى المشاركة بشعور مسؤولية والإلحاح. دعونا نجعل – 15 نوفمبر 2017 – أن تكون بداية نهاية معاناة شعبنا.

المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية الإريترية،

1 أكتوبر 2017

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