تصريح صحفي : منتدى الحوار الوطني
منتدى الحوار الوطني(FND)
ملتقى التعاون التحويلي (CTC)
CTCPreparatoryCommittee@gmail.com
تصريح صحفي 9 أكتوبر/2017
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز رؤية موحدة و العمل المشترك بين تنظيمات المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإريترية ، يعقد منتدى الحوار الوطني بالتعاون مع إري- بلات فورم ، ملتقى تشاوري تحت شعار من أجل التمكين، إعادة التركيز، و لنكن ذوي صلة، في الفترة مابين ، 20-22 أكتوبر 2017.
إن الهدف الرئيسي لملتقى التحول هو الجمع بين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وذالك بهدف التوصل إلى فهم مشترك للتحديات و الفرص التي تواجه وطننا و شعبنا، الإتفاق على رؤية وطنية موحدة وعمل مشترك لنتمكن من إدارة عملية تغيير سلمية ومنظمة في اريتريا.
هذا و سوف تشارك في ملتقى التحول المشترك 20 تنظيم و منظمة .
و لقد أدركت اللجنة التحضيرية للملتقى مؤخرا، أن التنظيمات السياسية داخل المجلس الوطني تعقد ندوة في نفس الوقت. و الإجتماعان متكاملان . و إن اللجنة التحضيرية لملتقى التحول المشترك تتمنى لأبناء وطنها داخل المجلس الوطني النجاح الباهر، و تتطلع إلى عهد من التحول المشترك معهم جميعا.
اللجنة التحضيرية لملتقى التحول المشترك بمنتدى الحوار الوطني.
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=42139
نشرت بواسطة فرجت في أكتوبر 9 2017 في صفحة اعلانات وبيانات, المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة
(هذا و سوف تشارك في ملتقى التحول المشترك 20 تنظيم و منظمة .)
العدد المشارك في الملتقى 20 كيان بين تنظيم سياسى ومنظمة غالباً بأن هذه العدد لايضم أي تنظيم مشارك في المجلس الوطنى …
هل تنظيمات المجلس الوطنى تمت دعوتها للملتقى ورفضت أم ماذا كان يفترض التوضيح بدل التمنيات ولغة الدبلوماسية ؟؟
ثانيا عدد 20 كيان خارج تنظيمات المجلس الوطنى يعنى كيانات هلامية عدا حزب الشعب تقريبا او تنظمين او ثلاثة..
الوضع لا يبشر بخير وارتريا يبدوا أن صورتها الحالية ستستمربشكل أو بأخر …
للأسف الحرص على التغيير النوايا فيه غير صادقة ..
ربنا يكون في عون الشعب الأرترى ..