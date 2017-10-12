سفارة نظام افورقى في الدوحة تغلق أبوابها

فرجت : الدوحة/ بيرث

اقدمت سفارة نظام افورقى فى الدوحة منذ اكثر من اسبوعين ومن دون سابق انذار الى اغلاق ابوابها امام جميع المراجعين.

ولم يعرف على وجه التحديد الاسباب التى ادت الى وقف عمل السفارة رغم استمرار نشاط الجالية الارترية التى تعمل تحت مظلة السفارة من باب الموائمة مع النظم المتبعة في البلاد.

وفى ظل الوضع الحالى يعانى الارتريون العاملون فى قطر من صعوبات فى تخليص جميع معاملات الدوائر الحكومية القطرية.

وشهدت العلاقة بين قطر ونظام افورقى فتوراً ملحوظاً خاصة بعد ترحيب ارتريا بالاجراءات التى اتخذتها دول خليجية ضد قطر فى يونيو الماضى.

وكانت اخر زيارة لافورقى الى الدوحة فى مارس 2016.

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