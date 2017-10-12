سفارة نظام افورقى في الدوحة تغلق أبوابها
فرجت : الدوحة/ بيرث
اقدمت سفارة نظام افورقى فى الدوحة منذ اكثر من اسبوعين ومن دون سابق انذار الى اغلاق ابوابها امام جميع المراجعين.
ولم يعرف على وجه التحديد الاسباب التى ادت الى وقف عمل السفارة رغم استمرار نشاط الجالية الارترية التى تعمل تحت مظلة السفارة من باب الموائمة مع النظم المتبعة في البلاد.
وفى ظل الوضع الحالى يعانى الارتريون العاملون فى قطر من صعوبات فى تخليص جميع معاملات الدوائر الحكومية القطرية.
وشهدت العلاقة بين قطر ونظام افورقى فتوراً ملحوظاً خاصة بعد ترحيب ارتريا بالاجراءات التى اتخذتها دول خليجية ضد قطر فى يونيو الماضى.
وكانت اخر زيارة لافورقى الى الدوحة فى مارس 2016.
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=42148
النظام الأرترى وسفاراته في الأصل تعمل لصالح النظام ولا غرض لها تجاه خدمة المواطنين الأرتريين .
الإغلاق للسفارة قد يكون لاسباب خارجية غالبا تمس العلاقة بين البلدين ولكن كعادته أفورقى في المرواغة
والكذب والخديعة ستفتح السفارة أبوابها مالم يكن هنالك قرارا سيادياً قطرى يإغلاق السفارة وحينها لن تفتح السفارة الا بتقديم تنازلات كبيرة من النظام .
على كلِ الطقس العام فى العلاقات على صفيح ساخن ولها ارتباطات متعددة ومتشابكة وعودة العلاقة الى طبيعتها الأولى قد تكون صعبة مهما عادت مجارى الدبلوماسية تنساب بين البلدين وافورقى فى الاصل رجل الخديعة الاول والجميع يعلم ذلك .
الشعب الأرترى في جميع احواله فتحت السفارة او لم تفتح يعيش تحت بند استغلال النظام.
شكرا فرجت