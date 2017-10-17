مقتل وجرح 20 من قوات أفورقي في هجوم نفذته حركة الإصلاح الارترية
فرجت : الاصلاح.كوم
قالت حركة الاصلاح الاسلامى الارتري ان مقاتليها شنوا بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م ، هجوما مباغتا علي معسكر الأسلحة الثقيلة لقوات النظام الارترى شرق منطقة انتورة الواقعة جنوب مدينة اوقارو بقذائف الاربجي والرشاشات والهاون والأسلحة الخفيفة .
واشار بيان عسكرى اصدرته الحركة ان الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من قوات افورقى وإصابة 15 آخرين بجروح خطيرة ، تم اسعافهم الي مدينة تكمبيا ، بينما لاذ الباقون بالفرار .
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=42176
ضحاية قوات حرس الحدود التى تقتل الفارين من ” النظام الارترى ” منى ومنك وضاحية ” النظام الارترى ” الغرقى فى البحار منى ومنك وليسوا من المريخ قاتلى البطل سعيد حجاى ورفاقه منى ومنك من دمر البلد وهجر اصحابه وفرق شملهم منى ومنك …. بلاش مثاليات فاضية
يفضل أن يكون الاستهداف للرؤوس بإستخدام الداخل الارتري ومثل هذا العمل يعتبر عمل متقدم جدا — ايضا لا يمكن أن نلوم المعارضة الارترية إذا استهدفت معسكرات عسكرية تحمي النظام — من وجد في المكان الخطأ عند القيام بأي عملية عسكرية عليه أن يتحمل مسؤوليته — إذا كان العسكري الذي تدافع عنه فيه روح وحس وطني عليه أن يثور ضد النظام الذي يبطش بالشعب الارتري أما إذا كان هذا العسكري مجرد حامي للنظام فوجوده أفضل منه عدمه
إذا كان إبني وإبنك حامي لأعمال بربرية بقصد أو بدون قصد عليه أن يتحمل مسؤولية إستهدافه من قبل المعارضة الارترية
إما أخي وأخوك و إبني وإبنك أن يثوروا ضد النظام أو عليهم أن يهربوا منه — أما أن يكون عائقا أمام إستهداف النظام فهذا أمر غير مقبول على الاطلاق
” قوات النظام الارتري ” مني ومنك. ابنائي وابنائك اخواني وإخوانك الذين لم يستطيعوا الفرار من التجنيد الاجباري. وليسوا ابناء اساياس. وحسب الخبر لم يقوموا بدءا بالهجوم علي معسكرات ومواقع مقاتلي حركة الاصلاح بل العكس صحيح.