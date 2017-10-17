مقتل وجرح 20 من قوات أفورقي في هجوم نفذته حركة الإصلاح الارترية

فرجت : الاصلاح.كوم

قالت حركة الاصلاح الاسلامى الارتري ان مقاتليها شنوا بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م ، هجوما مباغتا علي معسكر الأسلحة الثقيلة لقوات النظام الارترى شرق منطقة انتورة الواقعة جنوب مدينة اوقارو بقذائف الاربجي والرشاشات والهاون والأسلحة الخفيفة .

واشار بيان عسكرى اصدرته الحركة ان الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من قوات افورقى وإصابة 15 آخرين بجروح خطيرة ، تم اسعافهم الي مدينة تكمبيا ، بينما لاذ الباقون بالفرار .



مرتبط