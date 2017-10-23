اعتقال الشيخ موسى محمد نور رئيس لجنة مدرسة الضياء الإسلامية بأسمرا .

في تطور جديد لأزمة مدرسة الضياء الاسلامية باسمرا تم اعتقال الشيخ موسى محمد نور رئيس لجنة مدرسة الضياء

الإسلامية بأسمرا وذلك لتأزم الوضع بين الحكومة والقائمين بأمر المدرسة حيث رفضت اللجنة الشروط التي وضعتها الحكومة ومنها :

– تدريس المواد العلمانية وتنحية القران والمواد الاسلامية.

– نزع الحجاب من رؤوس المسلمات.

– خلط بين الجنسين .

ولما كانت الشروطً تتنافي والمبادئ التي قامت عليها المدرسة لا سيما وأنها تتعارض مع ابسط حقوق المسلمين قوبلت بالرفض من قبل اللجنة وعلي رأسها الشيخ مؤسي محمد نور فتم اقتياده من قبل أمن النظام الي السجن..

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد طلبت عند نشوب الأزمة لقاء رئيس النظام لرفع المظالم ولكن تم تحويل الملف الي سالم المختار الذى رفض لقائهم وتفويت الفرصة علي الصلح الشعبي وأعمال سياسة النظام الرامية الي إهانة المسلمين ومقدساتهم.

هذا ويتوقع مع اعلان سياسة النظام لنزع حجاب المسلمين ومنعه في المدارس ومؤسسات النظام ان يتم اعتقال المزيد من وجهاء المسلمين الذين أعلنوا امتعاضهم تجاه السياسة المذكورة.

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