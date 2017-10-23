المنظمة الدولية للهجرة تقوم بنقل 15 ألف لاجئ ارتري الى داخل اثيوبياز

أعلنت وكالة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة يوم الجمعة انها نقلت اكثر من 15 الف لاجئ اريتري الى منطقة تيغراي الاثيوبية منذ الاول من اذار / مارس.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها انها تعمل في شراكة وثيقة مع ادارة الحكومة الاثيوبية لشؤون اللاجئين والعائدين والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وقامت المنظمة الدولية للهجرة بفحص ونقل اللاجئين الإريتريين الوافدين حديثا من مركز استقبال في إنداباجونا في شيرى إلى أربعة مخيمات للاجئين في شمال إثيوبيا.

ونقلت المنظمة الدولية للهجرة حسب قول خطاب خالد، رئيس المكتب الفرعي لشيرى التابع للمنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا قوله إن “المنظمة الدولية للهجرة تقوم حاليا بنقل ما متوسطه نحو 100 شخص يوميا مما يمثل زيادة في تدفق اللاجئين إلى إثيوبيا في عام 2017”.

ووفقا للارقام الرسمية، وصل 21،215 لاجئا اريتريا جديدا الى اثيوبيا في عام 2016 في حين وصل أكثر من 20،000 شخص حتى الآن في عام 2017، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ومعظم اللاجئين هم من الشباب الذين يشكلون 46 في المائة من المجموع الذي تنقله المنظمة الدولية للهجرة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما. وكثير منهم عبروا الحدود مشيا على الاقدام لأيام عدة للوصول إلى إثيوبيا.

وكان الإريتريون أكبر مجموعة من المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون عبر البحر إلى إيطاليا في عام 2015، أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع الوافدين. ومع ذلك، انخفض عدد الإريتريين المسافرين على طول طريق وسط البحر المتوسط ​​إلى إيطاليا بشكل ملحوظ في عام 2016، بنسبة 50 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2015.

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