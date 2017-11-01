“ثورة الضياء” يوم انتفض فيه شعبنا
انها معركة وجود ولم يعد الصمت من ذهب »
فرجت : كلمة التحرير
نعم معركة وجود وشرف وكرامة كما قالها الشيخ موسى محمد نور فما العمر من أجلها ولم يعد الكلام من فضة ولم نجني من صمتنا ذهبا .
نوفمبر 1 2017 / المزيد
أنباء غير مؤكدة تشير الى قيام تظاهرات في مدن خارج العاصمة »
فرجت : مصادر خاصة
انباء غير مؤكد تشير الى قيام اعداد متفاوتة من المواطينين بالتظاهر في مدن ارتريا المختلفة ، ضمن ثورة ” الضياء ” مما يشير الى ازدياد رقعة حالة…نوفمبر 1 2017 / المزيد
الأمن الإريتري يطلق النار على أول تظاهرة بالبلاد منذ 1993 »
فرجت : الخليج اونلاين
شهدت العاصمة الإريترية أسمرا، الثلاثاء، مظاهرات طلابية، في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها، وقد وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن استُخدم فيها الرصاص الحي
نوفمبر 1 2017 / المزيد
تقرير قناة الجزيرة عن مظاهرات اليوم فى اسمرا »
فرجت : الجزيرة تقرير قناة الجزيرة عن مظاهرات اليوم فى اسمرا …
نوفمبر 1 2017 / المزيد
منع صلاة العشاء فى اسمرا والسفارة الامركية فى اسمرا تحظر رعاياها فى ارتريا »
تجمع المتظاهريين لصلاة العصر قبل الخروج فى مسيرة سلمية وسط العاصمة الارترية اسمرا 31 اكتوبر 2017 فرجت : اسمرا ذكر شهود عيان من العاصمة الارترية عن تحويط قوات امنية لمسجد الخلفاء الراشدين بالعاصمة…
نوفمبر 1 2017 / المزيد
مظاهرات عارمة واطلاق نار تشهدها العاصمة الارترية اسمرا »
فرجت : مصادر
شهدت العاصمة الارترية عصر اليوم الثلثاء مظاهرات عارمة فى كل من حى اخريا ووسط المدينة حيث مكتب رئيس النظام الطائفى فى ارتريا اسياس افورقى احتجاجا على تدخل نظامه فى شؤون…
أكتوبر 31 2017 / المزيد
بيان هام بشأن أحداث مدرسة الضياء بأسمرا
الحمد لله وكفى ، والصلاة السلام على خير الأنام نبينا المصطفى ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
تابعنا وتابع الشعب الإرتري في الداخل والخارج المظاهرات الشجاعة التي قام بها الأحرار في العاصمة أسمرا مساء يوم أمس الثلاثاء 31/10/2017م
مدرسة الضياء تزلزل عرش الديكتاتور
تشهد العاصمة أسمرا منذ يومين أحداثًا متسارعة، توجت بمظاهرات كان مركزها حي “آخريا”، وذلك على خلفية القرار الجائر للنظام الديكتاتوري القائم والقاضي بمنع استخدام الرموز الدينية في المدارس، والذي يعتبر استمرارًا في تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الدينية للمسلمين وكافة الطوائف المسيحية،
بيان صادر عن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر حول الأنتفاضة الشعبية التي اثارها الشعب الإرتري في العاصمة أسمرا
1 اكتوبر 2017م
كما تابعنا عبر مصادرنا الداخلية عن انتفاضة هذه الأيام التي قام بها الشعب الإرتري في العاصمة اسمرا يعلن فيها رفضه القاطع لسياسة النظام في اسمرا ، وهذه الإنتفاضة خلفت 28 شهيداً و100 جريح
إختطاف التعليـــــــــــم (5) إختطــــــــــاف شعب
إندا أستاذ بشير – مدرسة الضياء – الشيخ موسى نورو
الأمر ليس باقل من مشروع إستئصال متكامل، وليست هذه هي البداية، والمستهدف لا شك واحد لا ثاني ولا ثالث له. تهور الأقازيان فقالوها على الملأ بالرغم من أنّ كبيرهم الذي حقق لهم كلّ المستحيلات مازال يعمل في تحقيقها على أرض الواقع.
المستهدف ليس العم موسى نورو بقدر […]
كلمة الشيخ موسي محمد نور اقوي مواجهة داخلية للشعبية
بدأت المواجهات الاخيرة بين الجماهير الارترية في العاصمة اسمراونظام الشعبية في شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري ٢٠١٧م .. بعد ان وجدت قرارات الشعبية الاخيرة الرفض من الجماهير للتحول الي العلمانية كساتر لاقتلاع المؤسسات الدينية الارتربة النصرانية منها والايلامية علي وجه الخصوص.
بيـــــــان هـــــام حول محاولة النظام مصادرة مدرسة الضياء بأسمرة
لقد دأب النظام ومنذ توليه السلطة بالبلاد يمارس شتى أنواع الممارسات التي تستفز شعبنا الارتري تتمثل في إقدامه على مصادرة كل دور العلم والمعرفة والإشعاع الديني التي بناها شعبنا الارتري
فى شريط مصور قبل اعتقاله الشيخ موسى محمد نور : لا مساومة على ثوابت عقيدتى ومستعد للدفاع عن دينى حتى الموت »
فرجت : مصادر فى كلمة مصورة نشرت على مواقع وسائل الاجتماعى يبدو انها ادت الى اعتقاله من قبل السلطات الامنية الارترية قال رئيس لجنة مدرسة الضياء الاسلامية بأسمرا الشيخ موسى محمد…
أكتوبر 31 2017 / المزيد
اعتقال الشيخ موسى محمد نور رئيس لجنة مدرسة الضياء الإسلامية بأسمرا .
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