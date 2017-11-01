“ثورة الضياء” يوم انتفض فيه شعبنا

فرجت : كلمة التحرير

نعم معركة وجود وشرف وكرامة كما قالها الشيخ موسى محمد نور فما العمر من أجلها ولم يعد الكلام من فضة ولم نجني من صمتنا ذهبا .

تجمع المتظاهريين لصلاة العصر قبل الخروج فى مسيرة سلمية وسط العاصمة الارترية اسمرا 31 اكتوبر 2017 فرجت : اسمرا ذكر شهود عيان من العاصمة الارترية عن تحويط قوات امنية لمسجد الخلفاء الراشدين بالعاصمة…

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شهدت العاصمة الارترية عصر اليوم الثلثاء مظاهرات عارمة فى كل من حى اخريا ووسط المدينة حيث مكتب رئيس النظام الطائفى فى ارتريا اسياس افورقى احتجاجا على تدخل نظامه فى شؤون…

بيان هام بشأن أحداث مدرسة الضياء بأسمرا الحمد لله وكفى ، والصلاة السلام على خير الأنام نبينا المصطفى ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

تابعنا وتابع الشعب الإرتري في الداخل والخارج المظاهرات الشجاعة التي قام بها الأحرار في العاصمة أسمرا مساء يوم أمس الثلاثاء 31/10/2017م نوفمبر 1 2017 | المزيد »

مدرسة الضياء تزلزل عرش الديكتاتور تشهد العاصمة أسمرا منذ يومين أحداثًا متسارعة، توجت بمظاهرات كان مركزها حي “آخريا”، وذلك على خلفية القرار الجائر للنظام الديكتاتوري القائم والقاضي بمنع استخدام الرموز الدينية في المدارس، والذي يعتبر استمرارًا في تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الدينية للمسلمين وكافة الطوائف المسيحية، نوفمبر 1 2017 | المزيد »

إختطاف التعليـــــــــــم (5) إختطــــــــــاف شعب إندا أستاذ بشير – مدرسة الضياء – الشيخ موسى نورو

الأمر ليس باقل من مشروع إستئصال متكامل، وليست هذه هي البداية، والمستهدف لا شك واحد لا ثاني ولا ثالث له. تهور الأقازيان فقالوها على الملأ بالرغم من أنّ كبيرهم الذي حقق لهم كلّ المستحيلات مازال يعمل في تحقيقها على أرض الواقع.

المستهدف ليس العم موسى نورو بقدر […] نوفمبر 1 2017 | المزيد »