مصادر غربية ارتفاع عدد القتلى الى 28 والموقف مازال متوترا

فرجت

ذكرت مصادر غربية عاملة في السلك الدبلوماسي أن حصيلة المواجهة بين المظاهرة السلمية التي سيرها طلبة وأهالي مدرسة الضياء الاسلامية وجيش النظام ومليشات المعارضة الاثيوبية غير المتكافئة أصفرت عن عدد من الضحايا تجاوز عددهم ال ثمانية والعشرين قتيلا وما يقارب من مئة جريح وال\ين تم نقلهم الى جهة غير معلومة.

هدا وقد تم احتجاز المئات من المتظاهرين الذين جلهم من طلبة المدرسة وذويهم ، كما اعداد كبيرة تم التقاطها من الأحياء التي تسكنها أغلبية مسلمة أو تلك التي توجد بها مساجد حيث تم منع المصلين من الدخول اليها لكل من صلاة العشاء و صلاة الفجر.

كما ذكرت المصادر تردد اصوات اطلاق الرصاص المتقطع خلال الليل. كما ان قوات الأمن واصلت تمشيط ودهم المنازل بغرض البحث عن المتطاهرين والقت القبض على البعض.

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