ملبورن – لندن – الرياض : تجاوب ارتري الشتات مع انتفاضة الضياء

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تجاوبت جموع الارتريين في المهجر مع انتفاضة الضياء التظاهرة التي شهدتها العاصمة الارترية يوم الثلاثاء الماضي ، حيث قامت معظم الجاليات والمنظمات المدنية بعقد اجتماعات طارئة لعضويتها ، بينما هرع الآخرون الى مواقع التواصل الاجتماعي وبالاتصال التلفوني للاطمئنان على الأهل ومعرفة سير الاحداث في العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى. في هذا الاطار قامت الجالية الارترية والمنظمات المدنية زالسياسية في مدينة ملبورن استراليا بعقد اجتماع طارئ تم فيه تحديد أنشطة من ضمنها القيام بالتظاهر ورفع المدكرات ، ودعى المجتمعون الى توسيع الاجتماع لحشد أكبر قدر من الجماهير حيث سيتم عقده يوم السبت القادم بصورة موسعة.

هذا وقد أصدرت القوى المدنية والسياسية في لندن بيانا تدعو فيه قواها الى الوحدة والتماسك والاستعداد للدعم والمشاركة ، ووضعت أجندتها القيام بالتظاهرة التي تسعى لاصدار تصريح من قبل السلطات البريطانية.

كما دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الى مقاطعة مهرجانات التوصل المقرر اقامتها في كل من الرياض والسعودية هذا الاسبوع حيث حشد ممثلية النظام في السعودية بعض المطربين الذين تم استقدامهم بغرض التسول.

أما الصحافة العالمية تعاملت مع الحدث باعتباره حدث نادر الحدوث وتناولت تداعيات المشكلة التي كان طرفها مدرسة الضياء الاسلامي، وأرفقت في تقاريرها فيديو المظاهرة وكلمة القائد الشيخ موسى محمد نور. الجدير بالذكر أن الصحف السودانية لزمت الصمت حيال انتفاضة الشعب الارتري مناقضة بذلك أدوار جملية للشعب السوداني حيال ثورة الشعب الارتري، وبرغم ان هذا الموقف يمثل الحكومة البشيرية الا اننا واثقون من دعم الشعب السوداني لوثبة أشقائه في ارتريا.

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