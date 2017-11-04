إثارة المسلمين في ارتريا … محاولة أسياس للتشبث بالسلطة

بلغت مظالم اسياس الاخوة النصاري واصبحو في السنوات الاخيرة يدفعون ثمنا باهظا لصبرهم عليه ، لظنهم السابق انه اقل قسوة عليهم من المسلمين ، ولكن في الاونة الاخيرة فقد الاخوة النصاري في ارتريا شبابا كثيرا في البحار والمحيطات والصحاري و اصبحو سلعة بشرية خاما و اسبيرات . بعد ان كانت قد انطلت عليهم خدعة تخويفهم بالمسلمين في ربع قرن من الحكم الظالم علي جميع الفئات الارترية .

قبل سنوات وبعد الصراع مع القساوسة في ارتريا ، اجتمعت القساوسة مع اسياس ، واخبروه بمخاوفهم من نتائج سياساته ، وان صبرهم قد نفد ، وان ما كان يدعوهم به للصبر لم يعد له وجود حقيقي . فما كان منه الا ان اعاد عليهم اسطوانته المشروخة ، ان انا ذهبت فلن تضمنوا الاستقرار في ارتريا ، ولن تضمنوا التفوق النوعي الذي حققته لكم .

ولعب هذه المرة بجرأة اكبر وتعرض لهم بقوته وسجن منهم عدد من القساوسة . كما تمكن من تطوير الصراع بين فئات المذاهب النصرانية الكاثوليك والارثوذكس وغيرهم ، و ضمن له اطرافا تحاول دائما ان تخادع المجمعات الكنسية بان مايقوم به هو للمصلحة الاستراتيجية لهم (اسال الهاربين من شباب النصاري عن ماساتهم ، الكثير منهم وليس الجميع ) . وظلت ماساة النصاري في ارتريا تتفاقم وتبحث خلف الكواليس ، وهي محتارة بين تصديق اسياس وتكذيبه بالواقع الذي يرونه ماثلا امامهم في خسارة شبابهم وابنائهم .

قبل ايام من اثارة المسلمين في ارتريا ، كان قد صدر بيان بتعداد افراد المذهب الارثوذكسي بانه بلغ 2.500.000 نفس ، مليونان ونصف المليون في ارتريا ، وهو ما صدر من مصادر شبه رسمية في ارتريا ، وقد كان سببا في اثارة الصراع بين المجمعات الكنسية المذهبية . وحدث ان تم النقاش خلف الكواليس في هذه المسالة ، ولم يتم الاتفاق حولها .

ماكان من اسياس الا ان اعلن بغير مناسبة رسمية علي قناته الفضائية موعدا لظهوره ، وتحدث كثيرا مشيرا الي ضرورة التعايش واحترام الاختلاف ، وان العلمانية هي التي ستسود في البلاد وسيعمل علي تحقيقها ، لانها تضمن الوقوف علي مسافة واحدة من الاديان ، حسب رأيه ، ولكن اية اديان كان يقصد ؟

ثم تلت المقابلة التلفزيونية غي المبررة لاسياس ، تحريش وتحرش المفتي سالم بالجماعات السلفية في اسمرا ، وسجن شيوخها وشبابها بتهم تلقي الدعم المعنوي والمادي من ارهابيي الخارج لزعزعة امن البلاد . ثم اكمال اللعبة لتوريط المسلمين باثارتهم ، بالمساس بشرفهم وعقيدتهم ، وزيادة حدة النقاش حول مدرسة الضياء الاسلامية بحي اخريا في اسمرا . وتسخين الاجواء حتي يتفاعل المجتمع المسلم مع قضيتها وتكتمل الطبخة .

المتابع للاحداث علي ارض الواقع في اسمرا ، وتطور احداث قضية مدرسة الضياء الاسلامية في اخريا ، يجد ان النظام بعد اعتقاله للشيخ موسي محمد نور (فرج الله اسره وجميع المعتقلين ) لم يجد ردة الفعل التي كان يريد ، رغم احتشاد المئات في المدرسة وتفاعلهم مع كلماته القوية الواضحة .

تدخلت الشرطة يوم الواحد والثلاثين من اكتوبر ، وحضرت الي المدرسة ، وتحدث الضابط للجموع ، انه لايريد وصولهم الي أي جهة اخري خارج المدرسة (يعني اخرجوا )، وقد وصلته الانباء عن رغبتهم لمواجهة المفتي . مما اثارهم وادي بهم الي طرده و محاولة القبض عليه .

تدخلت مجموعات اخري من شرطة المدينة في الاحداث واطلقت النار بكثافةعي الشباب والطلاب والنساء ، واتسعت رقعة الثورة والثوار واحاطت بالشرطة واقتلعت عددا من الاسلحة منهم (الوقوع في الشرك ) ومن الشرطة من القي بسلاحه وهرب ليستدرجوهم للمواجهة (وانهم ارهابيون ولديهم اسلحة القصةالقديمة) !!! الا ان بديهة الثوار المتظاهرين وخبرتهم ، منعتهم من استخدامها وتم تجميعها لاعادتها ، حتي لا تتحول الي حرب وتبلغ الاضرار مبلغا لا يقصدونه (الفكاك من الشرك) .

وبعدها اسقط في يد اسياس وتواصلت المسيرة المتظاهرة الي مكتب المفتي بمسجد الخلفاء الراشدين محددة اسلوبها ، ومعرفة بمقاصدها و اهدافها الديموقراطية الوطنية المشروعة . ولما هرب المفتن والتجأ الي السفارة السودانية ، لم يحاول المتظاهرون اقتحام السفارة احتراما للسودان و الاعراف الدبلوماسية (نتمني ان يحترمهم السودان المدافع عن الانسانية ، وان يقف معهم ).

ثم حدد المتظاهرون الثوار وجهتهم الي بيت اسياس ، والذي كان معدا لمثل هذا في خطته ، فهرب بالطائرة العمودية الي المقر الآمن الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق اسمرا . ليتابع تطور الاحداث التي جائت عكس توقعاته . وتتابعت الاحداث وقتلت الشرطة العديد من المتظاهرين واعتقلت الاطفال والنساء والجرحي . وبلغت المظاهرات عدة مدن ارترية استمرت لثلاثة ايام متتالية ، اقلقت الظلم وفتحت ثقبا من ضياء ليمر العابرون به الي رحاب الديموقراطية باذن الله .

لم يجد عملاء اسياس شيئا يتهمون به المتظاهرون بالارهاب والوقوف ضد النصاري ، الا تكبيراتهم و تهليلهم ، لكن الوعي النصراني في ارتريا كان حاضرا ، حيث شارك مبكرا في نشر توضيحاته بشأن مطالب المتظاهرين ، واسلوبهم ومعني تكبيرهم ، مما زاد فساد طبخة النظام واسياس لاكل عقول ومشاعر النصاري . وتسربت الفيديوهات . وشاركت مواقع التواصل في نقل الصورة الحقيقية للمظاهرات التاريخية . و شاركت الولايات المتحدة عبر سفارتها في اسمرا عن قصد او دون قصد في توصيل حقيقة ما يجري في العاصمة بتوجيه عناصرها في اسمرا بعدم الخروج . و اذعنت السفارات الغربية لبيان السفارة الامريكية وعملت به ضمنا . و أّجبرت القنوات الخائنة للالم الارتري سابقا نشر تفاصيل المظاهرات ، خناة الجزيرة والبي بي سي وغيرها من القنوات الفضائية المشهورة . وانتشرت الاخبار في العديد من المواقع الالكترونية الغربية و الاقليمية . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

لعبة السياسيين بالاديان والمجتمعات ، اصبحت اسطوانة مشروخة لا تخدم بقائهم وسرقتهم لمصالح الابرياء داخل وخارج ارتريا في النظام والمعارضة . و ان سنين اللجوء الطويلة والتعليم بالخارج والاحتكاك وحدت عناصر المجتمع الارتري ، واصبحوا اكثر تعقلا واقل انجرافا وراء العواطف الدينية والاجتماعية ، ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورها البارز في صناعة العقل الارتري الموحد والمحصن ضد التفريق وزيادة المسافة بين افراد الوطن الواحد .

لقد انقلب السحر علي الساحر ، وانكشفت خططه لاخوته قبل اعدائه ، ونجح كيد الله القائل ومهد الكافرين امهلهم رويدا .

التحية للشرفاء اخوة الوطن من نصاري ارتريا الذين شاركوا في معركة الوعي خلال الايام السابقة ، التحية لكل شرفاء وعقلاء المظاهرات السلمية التي كسرت حاجز الخوف الذي استمر لسبعة وعشرون عاما . التحية والنصر والفرج للمعتقلين علي راسهم النساء والاطفال والطلاب والملهم الشيخ موسي محمد نور . الخلود في الجنة لشهداء الواحد والثلاثون من اكتوبر المجيد .

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